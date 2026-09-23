O licitație de câteva milioane de euro, atribuită inițial eronat, a fost corectată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

O licitație atribuită inițial eronat de comisia de evaluare de la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava a fost corectată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

Este vorba de o licitație care are ca obiect ”Lucrări multianuale privind siguranța circulației pe drumurile județene din administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava”, care trebuie să se deruleze pentru o perioadă de 4 ani și care are o valoare de aproximativ 20 de milioane de lei.

Inițial, contractul a fost atribuit asocierii dintre firmele Rovalstone SRL – Iaber Oil SRL – Cornell’S Floor SRL.

Asocierea de firme Loial Impex SRL – Sumec SA a considerat însă că procesul de atribuire nu a îndeplinit toate condițiile și că a fost viciat și a atacat totul la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

S-a cerut obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire, respectiv reluarea procesului de evaluare și stabilirea ofertantului câștigător, cu luarea în considerare a prevederilor documentației de atribuire și a legislației incidente și, pe cale de consecință, anularea licitației.

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis acțiunea formulată de asocierea de firme Loial Impex SRL – Sumec SA și a decis anularea raportului procedurii și a actelor subsecvente în ceea ce privește oferta asocierii dintre firmele Rovalstone SRL – Iaber Oil SRL – Cornell’S Floor SRL.

De asemenea, CNSC a obligat autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei, conform prevederilor legale, a documentației de atribuire, în termen de 10 zile de la comunicare.

Asocierea de firme Rovalstone SRL – Iaber Oil SRL – Cornell’S Floor SRL a mai fost obligată și la plata sumei de 3.025 de lei, constând în cheltuieli de soluționare a contestației.

Ce nereguli au descoperit cei de la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Din analiza propunerii tehnice a ofertei aparținând asocierii dintre firmele Rovalstone SRL – Iaber Oil SRL – Cornell’S Floor SRL, CNSC a constatat că aceasta nu este conformă cu cerințele/specificațiile tehnice impuse în caietul de sarcini, deoarece a ofertat indicatoare cu rază de racordare la colț de 20 mm, în loc de 30 mm.

”Într-adevăr, legiuitorul a prevăzut posibilitatea adresării de clarificări și, în jurisprudența sa, Consiliul a stabilit în repetate rânduri că o ofertă ambiguă trebuie clarificată, însă rolul clarificărilor nu poate fi de completare a ofertei cu o multitudine de informații sau documente lipsă sau cu prezentarea documentelor adaptate, cum este cazul în speță”, au mai constatat cei de la CNSC.

”În aceste condiții, comisia de evaluare nu avea dreptul să solicite sau să accepte din partea acestui ofertant completarea, detalierea sau înlocuirea propunerii tehnice cu o alta revizuită, având în vedere că acest demers a constituit un avantaj evident în favoarea acestuia, cu încălcarea prevederilor art. 209 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, care interzic determinarea apariției unui avantaj ca urmare a solicitării unor clarificări, în speță, transformarea unei oferte neelaborate corespunzător documentației de atribuire (sancționată de legiuitor cu respingerea ca neconformă), întruna conformă.

Consiliul reține că, în etapa de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă nu și-a respectat, în fapt, propria documentație de atribuire, alegând să verifice, în mod superficial și eronat, îndeplinirea cerințelor/specificațiilor tehnice din propunerea tehnică a ofertei declarate câștigătoare”, au concluzionat cei de la CNSC.