O lecție de responsabilitate: 78 de unități de învățământ din județul Suceava unite de Ziua Națională de Curățenie

Astăzi, 19 septembrie 2026, peste județul Suceava s-a așternut o lumină aparte: lumina faptelor bune, a mâinilor unite și a grijii pentru pământul pe care pășim. Cu prilejul Zilei Naționale de Curățenie, desfășurată în cadrul campaniei organizate de Asociația «Let’s Do It, Romania!», elevi, cadre didactice și voluntari din 78 de unități de învățământ au transformat grija pentru natură într-o impresionantă lecție de responsabilitate, solidaritate și iubire față de locurile natale.

Campania derulată în unitățile școlare din județ a fost coordonată de prof. dr. Aurica Daneliuc, inspector școlar pentru activități extrașcolare în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Din satele așezate între dealurile Bucovinei și până în inima orașelor, copiii și profesorii lor au răspuns aceleiași chemări. Parcuri, curți, străzi, maluri de ape și alte spații publice și-au regăsit chipul curat sub mâinile harnice ale voluntarilor, iar fiecare loc îngrijit a devenit o filă verde din povestea acestei zile.

Fiecare sac adunat a însemnat o promisiune făcută naturii. Fiecare colț redat frumuseții a purtat în el respectul față de comunitate, iar fiecare fotografie trimisă de școlile participante a surprins o fărâmă din sufletul unui județ care știe să se unească în jurul unei cauze nobile. Din toate colțurile Sucevei au sosit imagini pline de energie, zâmbete și lumină, mărturii ale unei mobilizări impresionante și ale unei generații care învață să păstreze lumea mai frumoasă decât a găsit-o.

„Le mulțumesc elevilor, cadrelor didactice, directorilor și tuturor voluntarilor din cele 78 de unități de învățământ care au răspuns cu sufletul deschis acestei chemări. În palmele copiilor, fiecare gest de astăzi a devenit o sămânță de responsabilitate, respect și iubire față de locurile în care trăim. Cele mai frumoase schimbări se nasc din pași simpli, iar atunci când oamenii își așază inimile alături, un județ întreg poate înflori. Fiecare sac adunat a purtat o fărâmă de speranță, fiecare loc curățat a primit din nou lumină, iar fiecare copil implicat a scris, prin puterea exemplului, o pagină verde în povestea Sucevei”, a declarat prof. dr. Aurica Daneliuc.

Prin participarea celor 78 de unități de învățământ, Ziua Națională de Curățenie a devenit, în județul Suceava, o adevărată sărbătoare a comunității și a respectului față de natură. Pentru câteva ore, harta județului s-a umplut de puncte de lumină, unite prin aceeași dorință de a ocroti frumusețea locurilor în care trăim.

La capătul acestei zile, pământul Sucevei a rămas mai curat, iar în inimile copiilor a încolțit o promisiune pentru mâine. Pe urmele pașilor lor s-a deschis o cărare verde spre viitor, luminată de grijă, responsabilitate și speranță.