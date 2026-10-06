Investiție importantă în comuna Moara, unde o grădiniță pentru 160 de copii se ridică în ritm rapid.

Marți a fost ziua în care constructorul și primarul din Moara, Eduard Dziminschi, au fost ”la locul faptei” alături de un reprezentant al Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est, instituție prin care se derulează acest proiect.

Din zona locului de joacă ridicat destul de recent cu bani de la bugetul local se vede cum viitoarea grădiniță prinde contur.

Nici nu ar avea cum altfel, de vreme ce termenul de finalizare și predare a investiției este luna martie a anului viitor.

O grădiniță pentru 160 de copii se construiește în forță în comuna Moara

”Grădinița cu program prelungit pentru copiii din Moara este destinată pentru 160 de copii. Vor fi 8 săli de clasă, fiecare pentru 20 de copii. Această nouă grădiniță era necesară la Moara pentru că în cealaltă avem grupe cu 40 de copii, care este mult, mult peste limita admisă”, a arătat primarul Eduard Dziminschi.

Acesta a dezvăluit și cum s-a ajuns la Moara să fie nevoie de grădinițe noi, în condițiile în care în multe alte comune natalitatea scade, iar unitățile de învățământ își restrâng activitatea.

”Prin atragerea de cetățeni noi să vină pe raza comunei Moara, prin zona limitrofă Sucevei, care atrage lucrul acesta, și prin dezvoltare. Omul vine la dezvoltare.

Cea mai mare dezvoltare a comunei Moara a fost aducerea gazului.

Orice cetățean, orice om când vrea să-ți vină, vrea să-ți vină în condiții bune. Nu să care lemne cu roaba. Vrea să aibă condiții.

De asta le-am creat condițiile pentru gaz.

Am făcut o nouă rețea de apă care să deservească populația și astfel să existe toate condițiile pentru a conviețui și a locui în comună”, a mai menționat primarul Eduard Dziminschi.

O grădiniță pentru 160 de copii se construiește în forță în comuna Moara

Valoarea totală a proiectului este în jur de 3.800.000 de euro, dintre care 1.500.000 de euro sunt prin finanțarea primăriei, iar diferența vine de la ADR.

”Chiar dacă termenul de finalizare este martie 2027, inaugurarea grădiniței va depinde foarte mult de toate autorizațiile care vor veni, inclusiv cele de la ARACIP.

Constructorul este serios, lucrează foarte bine, suntem mulțumiți de el. Avem o clădire foarte trainică și, dacă vă vine să credeți, în pardoseală s-au băgat 200 de tone de fier.

Pe rezistența și pe fundația grădiniței se putea face un bloc cu 30 de etaje. Dar este făcută foarte rezistentă, să reziste”, a concluzionat Eduard Dziminschi.