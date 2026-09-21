O femeie din Vatra Moldoviței care a împlinit 100 de ani a fost sărbătorită de familie și administrația locală

Comunitatea din Vatra Moldoviței a avut, la finalul săptămânii trecute, un prilej special de sărbătoare. Este vorba despre aniversarea a 100 de ani împliniți de Parascheva Hodeniuc, care a fost sărbătorită atât de familie, copii, nepoți și strănepoți, cât și de reprezentanții administrației publice locale.

Familia i-a fost alături în această zi specială, aducându-i flori, torturi și, mai presus de toate, dragostea și recunoștința pentru cei 100 de ani de viață împărțiți cu cei dragi. La aniversare a fost prezent și viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Vatra Moldoviței, Zenoviu-Gavril Cenușă, care i-a oferit sărbătoritei, din partea Primăriei și a Consiliului Local, un tort personalizat și o diplomă aniversară.

„Un secol de viață înseamnă 100 de ani de amintiri, de bucurii și încercări, de muncă, de familie și de oameni dragi. Este o vârstă care merită toată admirația și respectul nostru.

Cu această frumoasă ocazie, întreaga comunitate din Vatra Moldoviței îi transmite doamnei Hodeniuc Parascheva cele mai sincere urări de sănătate, liniște sufletească și multe clipe frumoase alături de cei dragi.

Îi mulțumim pentru tot ceea ce a dăruit de-a lungul vieții familiei sale și comunității din Vatra Moldoviței și îi dorim să se bucure în continuare de dragostea copiilor, nepoților și strănepoților.

La mulți ani, doamna Parascheva! Să ne trăiți cu sănătate și bucurie!”, a transmis Primăria și Consiliul Local Vatra Moldoviței.