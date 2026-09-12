O femeie de 62 de ani, din Zvoriștea, salvată de pompieri dintr-o fântână adâncă de 10 metri

Pompierii militari suceveni au intervenit sâmbătă după amiază pentru salvarea unei femei care a căzut într-o fântână, la o gospodărie din localitatea Dealu, comuna Zvoriștea.

La fața locului, militarii s-au deplasat cu două autospeciale și cu echipajul SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă). Cu ajutorul echipamentului din dotare, salvatorii au coborât la victimă, care se afla în fântână, la o adâncime de aproximativ 10 metri.

Persoana a fost asigurată și extrasă în siguranță la suprafață, de unde a fost preluată de către echipajul SMURD TIM. Personalul medical a stabilizat victima, o femeie în vârstă de 62 de ani, aflată în șoc hipotermic.

Femeia a fost transportată apoi la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.