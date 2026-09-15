O femeie care și-a înjunghiat soțul a scăpat la ultima instanță de pușcărie cu executare

Un caz de violență în familie atipic, în sensul că ambii soți au fost și agresori și victime, unul față de altul, a fost soluționat definitiv la Curtea de Apel Suceava.

Cel mai delicat a fost aspectul legat de pedeapsa pentru femeie, care și-a lovit soțul cu cuțitul și care la Tribunalul Suceava a fost condamnată la 2 ani și 6 luni de închisoare, cu executare, pentru tentativă de omor.

Inculpata, care a executat câteva luni de arest preventiv, a făcut apel și a avut succes de cauză. Curtea de Apel Suceava a decis definitiv, marți, 15 septembrie, ca pedeapsa de 2 ani și 6 luni să fie suspendată condiționat, pe durata unui termen de încercare de 4 ani.

Așadar, femeia nu va mai sta la închisoare dacă va respecta termenul de supraveghere și dacă va respecta cele trei programe de reintegrare socială impuse.

În același dosar a fost condamnat și soțul, care și-a agresat anterior soția, dar acesta a primit de la prima instanță – Tribunalul Suceava, o condamnare cu suspendare sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 2 ani.

Agresiunea s-a petrecut pe 3 ianuarie 2026, la Păltinoasa, iar din cercetările polițiștilor a rezultat că cei doi soți au avut un conflict spontan, moment în care femeia a luat un cuțit de bucătărie și l-a înjunghiat pe soțul său în zona pieptului.

Cu toate că rana sângera, bărbatul nu a dorit inițial să meargă la spital. El a fost pansat chiar de soție și a dormit aproximativ două ore.

Ulterior, când s-a trezit, bărbatul, cu hemoragie severă, a sunat la 112 și a fost transportat la Spitalul Orășenesc Gura Humorului.

Bărbatul a fost stabilizat, iar după ce a fost examinat medico-legal s-a constatat că a suferit leziuni care necesită circa 35 de zile de îngrijiri medicale. El a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență Suceava și salvat, dar fapta femeii a fost încadrată la tentativă de omor.

Ancheta a fost preluată de un procuror criminalist de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, care a dispus trimiterea în judecată a celor doi soți, pentru violență în familie, încă principala agresoare din dosar a fost femeia, care, prin lovitura cu cuțitul, i-a pus soțului viața în pericol.