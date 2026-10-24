O femeie care conducea un Audi fără a avea permis s-a ales cu un ”premiu” de 24 de ore în arestul Poliției

Seara neagră pentru o tânără de 32 de ani, din Cajvana, după ce a fost oprită în trafic de polițiști.

Femeia se afla la volanul unui autoturism marca Audi și circula pe DJ 178D, în interiorul localității Cajvana.

Când polițiștii au efectuat controlul documentelor au avut surpriza să constate că șoferița nu avea permis de conducere.

A fost testată și aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero.

Polițiștii au decis să emită ordonanță de reținere pentru 24 de ore față de șoferiță, care este cercetată acum pentru comiterea infracțiunii de ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.