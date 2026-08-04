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A intrat în blocul Belvedere, a urcat la etajul VIII și s-a aruncat în gol

O femeie a murit după ce s-a aruncat de la etajul opt al unui bloc din Suceava
O femeie a murit după ce s-a aruncat de la etajul opt al unui bloc din Suceava

O echipă complexă a Poliției Suceava a demarat cercetări imediate în șocantul caz de marți dimineață, după găsirea unei femei decedate, lângă blocul Belvedere din municipiul Suceava.

Din cercetări a rezultat că femeia este din municipiul Suceava și împlinise 50 de ani în luna aprilie a acestui an.

Femeia nu locuia în acel bloc, intrând în scară și urcând până la nivelul VIII. De acolo, femeia a căzut în gol, toate indiciile de anchetă (inclusiv cele medicale) ducând spre varianta unei sinucideri.

La fața locului s-au deplasat echipe de salvare, dar, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a o ajuta pe femeie.

O femeie a murit după ce s-a aruncat de la etajul opt al unui bloc din Suceava
O femeie a murit după ce s-a aruncat de la etajul opt al unui bloc din Suceava
O femeie a murit după ce s-a aruncat de la etajul opt al unui bloc din Suceava
O femeie a murit după ce s-a aruncat de la etajul opt al unui bloc din Suceava
O femeie a murit după ce s-a aruncat de la etajul opt al unui bloc din Suceava
O femeie a murit după ce s-a aruncat de la etajul opt al unui bloc din Suceava

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