O idee născută într-o noapte, din grija pentru animalele fără stăpân, s-a transformat într-un eveniment caritabil care a adus împreună elevi, profesori, părinți și oameni dornici să ajute. La numai 14 ani, Ilaria Tihon, elevă în clasa a VIII-a la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava, a inițiat și organizat spectacolul caritabil „Artă pentru Viață”, desfășurat joi, 19 noiembrie 2026, în cadrul colegiului.

Ilaria s-a gândit să valorifice ceea ce învață la școală, arta și muzica, organizând un spectacol prin care să strângă fonduri pentru cățeii fără stăpân de la Adăpostul Public Suceava.

„Totul a pornit într-o noapte în care m-am tot gândit la cățeii fără stăpân de la Adăpostul Public Suceava și la cât de mult aș vrea să îi ajut. Așa mi-a venit ideea: să punem la loc de cinste arta și muzica pe care le studiem la școală și să organizăm un spectacol din care fondurile strânse să ajungă direct la ei”, a povestit Ilaria.

Deși a fost primul eveniment de o asemenea amploare pe care l-a organizat, eleva și-a asumat atât coordonarea, cât și prezentarea spectacolului. Recunoaște că a avut emoții mari, însă a beneficiat de sprijinul profesorilor și al colegilor. Le-a mulțumit în mod special dirigintei sale, Irina Ciobotaru, profesoarei Iulia Buraciuc și directoarei Oana Ghervan, care au încurajat-o și au crezut în proiectul său.

Echipa

Artă, muzică și solidaritate, într-o sală arhiplină

Seara evenimentului a fost una specială. Sala a fost plină. Programul artistic a cuprins o expoziție cu vânzare, în cadrul căreia au fost valorificate șase tablouri donate de Ilaria și de colegii săi, dar și momente muzicale susținute live de elevii Colegiului de Artă.

Spectatorii au putut asculta interpretări la marimbă, chitară, flaut, oboi, vioară, violoncel, pian, corn și clarinet. La organizarea evenimentului a contribuit și o echipă de elevi voluntari, care s-a implicat în pregătirea și desfășurarea întregii seri. Dincolo de momentele artistice, miza întâlnirii a fost una profund umană: ajutorarea cățeilor fără stăpân.

O elevă în vârstă de 14 ani de la Colegiul de Artă Suceava, inițiatoarea spectacolului caritabil „Artă pentru Viață”

„Împreună suntem mai puternici”

La finalul evenimentului, profesoara Iulia Buraciuc a transmis un mesaj de recunoștință tuturor celor care s-au implicat și au contribuit la reușita spectacolului. „Mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat în Spectacolul caritabil <Artă pentru viață>. A fost o reușită! Vă apreciez pentru tot ceea ce faceți și vă felicit! În egală măsură, recunoștința mea se îndreaptă și către elevii Colegiului de Artă. Sunteți minunați! Un mare <Bravo> vouă pentru lucrările inspirate și pentru momentele muzicale oferite! Mulțumiri adresez și părinților prezenți și publicului minunat care a răspuns pozitiv la apelul nostru. Împreună suntem mai puternici și împreună putem ajunge cu un pas mai aproape de lumea mai bună pe care ne-o dorim cu toții!”, a spus profesoara Iulia Buraciuc.

Public

Banii strânși, pentru cățeii de la Adăpostul Public Suceava

Dincolo de aplauze, emoții și bucuria unei seri reușite, cel mai important rezultat al evenimentului este sprijinul oferit animalelor pentru care a fost organizat. Toate fondurile strânse în cadrul spectacolului și al expoziției cu vânzare sunt destinate cățeilor de la Adăpostul Public Suceava.

Pentru Ilaria, experiența de a organiza un spectacol a fost dovada că vârsta nu reprezintă un obstacol atunci când există dorință, implicare și perseverență.

„Pentru mine a fost o experiență incredibilă și mi-a arătat că, indiferent de vârstă, dacă îți dorești cu adevărat ceva și te implici, poți schimba lucrurile în bine în jurul tău”, a mărturisit eleva.