O dronă s-a prăbușit în localitatea suceveană Botoșenița Mare, fără a se înregistra victime. Două avioane militare au monitorizat situația

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sâmbătă, 12 septembrie, Centrele de Operații Aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova au informat Ministerul Apărării Naționale că o dronă a traversat spațiile aeriene ale celor două state, îndreptându-se către zona de Nord Est a României.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.

De asemenea, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Botoșani, fiind transmis un mesaj RO-Alert, la ora 16.20.

În același interval, prin Serviciul Unic de Urgență 112 a fost semnalată prezența unei drone deasupra localității Știubieni, județul Botoșani.

„În urma recunoașterilor efectuate de forțe ale MAI, a fost identificat un obiect zburător prăbușit, în zona localității Botoșenița Mare, județul Suceava, într-un lan de porumb. În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ 1 m și adâncimea de 30 cm. Nu au fost înregistrate victime”, se arată în comunicatul MApN.

O echipa pirotehnică a SRI se deplasează la fața locului pentru evaluarea situației.

„În urma unui apel primit pe 112 de la un cetățean, care semnala faptul că un obiect neidentificat ar fi căzut într-un lan de porumb de pe raza localității Botoșenița Mare, comuna Calafindești, echipaje ale pompierilor militari și alte forțe și mijloace ale Ministerului Afacerilor Interne s-au deplasat în zona indicată pentru efectuarea recunoașterilor. La fața locului, zona a fost perimetrată și se așteaptă specialiștii instituțiilor abilitate pentru evaluarea situației. Cercetările se efectuează de către autoritățile competente, sub coordonarea unui procuror de la PCA Suceava”, a transmis ISU Suceava în această seară.