În contextul transformărilor societății cunoașterii și al nevoii de dezvoltare a competențelor necesare învățării pe tot parcursul vieții, Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava a inițiat, cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii, Campania județeană de literație adresată bibliotecilor școlare și Centrelor de Documentare și Informare (CDI) din județ.

Demersul educațional a avut ca obiectiv consolidarea rolului bibliotecarilor școlari și al profesorilor documentariști în formarea competențelor de literație ale elevilor și în dezvoltarea unei culturi instituționale bazate pe lectură, reflecție, colaborare și învățare activă.

Campania a fost fundamentată pe principiile promovate prin Rezoluția ONU 56/116, precum și pe concluziile studiilor internaționale PIRLS, TIMSS, PISA, ICILS și ICCS și ale rapoartelor UNICEF, care evidențiază necesitatea dezvoltării competențelor funcționale, critice și reflexive ale elevilor.

În această viziune, biblioteca școlară și Centrul de Documentare și Informare depășesc rolul tradițional de spații destinate exclusiv accesului la informație și devin adevărate hub-uri educaționale ale literației. Bibliotecarul școlar și profesorul documentarist își asumă roluri noi, de facilitator al învățării, mentor și promotor al culturii lecturii.

Pornind de la realitățile actuale ale sistemului educațional, campania și-a propus să transforme lectura într-un instrument de dezvoltare a competențelor secolului XXI. Activitățile desfășurate au urmărit stimularea analizei critice, a reflecției, colaborării și creativității, prin integrarea lecturii în contexte interdisciplinare.

O comunitate județeană pentru lectură și învățare: Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava dezvoltă cultura literației în școli

Bibliotecile școlare și CDI-urile au fost valorificate ca spații flexibile de învățare, în care elevii au avut oportunitatea de a interpreta informații, de a formula opinii argumentate și de a construi sensuri pornind de la texte și experiențe de lectură.

Campania s-a desfășurat în perioada 13 februarie – 31 iulie 2026 și a fost organizată în patru etape succesive: lansare, consolidare, extindere și evaluare.

Coordonarea metodologică și managerială a fost asigurată de Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, prin elaborarea metodologiei, dezvoltarea instrumentelor de lucru, organizarea întâlnirilor de consultanță, monitorizarea implementării și analiza rezultatelor.

Interesul manifestat de comunitatea educațională a confirmat nevoia unui program județean dedicat dezvoltării literației. Campania a debutat cu înscrierea a 34 de unități de învățământ, dintre care 24 au parcurs integral toate etapele prevăzute.

La nivel județean au fost implicați: 24 de directori, 23 de bibliotecari școlari și 1 profesor documentarist – responsabili pe unitate de învățământ, 120 de cadre didactice și didactice auxiliare din toate nivelurile și disciplinele, 3 voluntari.

În total, inițiativa a reunit 170 de participanți adulți și 1.623 de elevi, activitățile însumând 1.734 de ore de lucru efectiv.

În cadrul campaniei au fost organizate activități variate, adaptate nevoilor elevilor și comunităților școlare: cluburi de lectură, exerciții de tip slow reading și deep reading, activități de storytelling, lectură reflexivă, narațiune creativă, proiecte interdisciplinare și inițiative de educație media.

Un element important al organizării campaniei l-a constituit comunicarea permanentă și transparentă dintre echipa Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava și unitățile participante. Pentru fiecare unitate de învățământ a fost creat un dosar digital unic, în care au fost încărcate și validate documentele de lucru: fișe de activități, instrumente de monitorizare, fișe de progres ale elevilor, fișe de monitorizare, fișe de follow-up, centralizatoare colaborative, sinteze de etapă, formulare de feedback, formulare online.

Pe parcursul implementării au fost organizate întâlniri de consultanță și coordonare online, precum și webinarul profesional dedicat Zilei Bibliotecarului, desfășurat în 23 aprilie 2026, unde au fost prezentate rezultate intermediare și exemple de bune practici. Cele 26 de informări transmise participanților au asigurat claritate metodologică, sprijin permanent și un cadru predictibil de colaborare.

„Așa se poate construi o cultură organizațională în jurul lecturii, al colaborării și al dezvoltării profesionale”, a declarat prof. Traian Alin Pușcă, directorul Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava.

Analiza rezultatelor evidențiază faptul că obiectivele campaniei au fost atinse atât la nivelul elevilor, cât și la nivel instituțional. Elevii și-au dezvoltat competențe de literație funcțională, critică, informațională și media-digitală, demonstrând capacitatea de a analiza, interpreta și utiliza informația în contexte diverse. Cadrele didactice, bibliotecarii școlari și profesorii documentariști și-au consolidat competențele metodice și digitale, dezvoltând practici colaborative și instrumente comune de lucru. Iar la nivel județean, campania a contribuit la formarea unei comunități profesionale bazate pe schimb de experiență, mentorat și colaborare.

Pentru evaluarea impactului pe termen lung a fost elaborată Fișa de Follow-up privind sustenabilitatea proiectului, care va fi aplicată la 3–6 luni după finalizarea campaniei. Rezultatele acestei evaluări vor fundamenta direcțiile de dezvoltare pentru edițiile viitoare.

„Campania județeană de literație inițiată de Casa Corpului Didactic «George Tofan» Suceava demonstrează că dezvoltarea competențelor de lectură și înțelegere nu reprezintă o intervenție punctuală, ci un proces educațional continuu. Prin această inițiativă, biblioteca școlară și Centrul de Documentare și Informare își consolidează statutul de spații ale învățării active, contribuind la formarea unor elevi capabili să înțeleagă, să reflecteze și să participe responsabil la societatea cunoașterii”, a subliniat prof. Daniela Argatu, bibliotecar în cadrul Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava și coordonatorul campaniei.