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O casă de dimensiuni mari, salvată de pompieri după incendiul izbucnit într-o cameră

O casă de dimensiuni mari, salvată de pompieri după incendiul izbucnit într-o cameră
O casă de dimensiuni mari, salvată de pompieri după incendiul izbucnit într-o cameră

Un Incendiu a izbucnit joi în interiorul unei locuințe din satul Bogata, comuna Fântâna Mare, a anunțat ISU Suceava.

La fața locului au intervenit pompierii militari, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar Baia, cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de pompieri, persoanele aflate în casă în momentul izbucnirii incendiului erau evacuate.

Focul a fost stins relativ repede. iar flăcările au afectat o cameră din interiorul locuinței, în timp ce restul clădirii a fost degradat de degajările mari de fum.

Locuința de dimensiuni mari a fost așadar în mare parte salvată.

Joi, la ora 16.00, incendiul era lichidat și se lucra pentru înlăturarea efectelor negative și pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a flăcărilor.

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