O casă a ars generalizat într-un incendiu izbucnit vineri noapte

Seara zilei de vineri a fost una neagră privind incendiile. Nici bine nu se finalizase intervenția de la incendiul violent de la acoperișul unui bloc din cartierul Burdujeni că pompierii militari de la Suceava au fost alertați, puțin după ora 23.00, cu privire la izbucnirea unui incendiu în satul Hancea, comuna Verești.

Pompierii militari de la subunitățile din Suceava și Dolhasca, împreună cu Serviciile voluntare pentru situații de urgență Verești și Salcea, au intervenit la fața locului cu 5 autospeciale de stingere.

La sosirea echipajelor de pompieri s-a constatat că ardea generalizat o casă, tip parter și mansardă, cu pericol de propagare la casele învecinate.

Pompierii au avut și misiunea de evacua cât mai repede posibil mai multe butelii care puteau reprezenta pericol.

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 2.00 din noapte, fără a putea fi salvat ceva din locuința în care a izbucnit incendiul:

”Au ars casa de locuit și bunurile din interiorul acesteia pe o suprafață de aproximativ 200 mp. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la contorul electric (cu defecțiuni de fabricare sau execuție)”, a transmis ISU Suceava.

Pompierii au avut și misiunea de a salva locuințele din proximitate, cu bunurile aferente, obiectiv care a fost îndeplinit.