O călătorie peste Prut, între memoria istoriei și bucuria revederii

Din inițiativa Subfilialei Rezerviștilor MAI Vatra Dornei, condusă de Gheorghe (Gigi) Ionescu, în perioada 6–8 noiembrie 2026, un grup de foști apărători ai legii și siguranței cetățeanului din Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Fălticeni a întreprins o vizită în Republica Moldova, într-un demers menit să apropie oameni, să întărească legături și să aducă mai aproape două comunități unite prin aceeași istorie și prin aceeași limbă.

După trecerea frontierei prin punctul vamal Sculeni, primul popas al grupului a fost la Liceul „Alexei Mateevici” din Cricova, unde veteranii Ministerului Afacerilor Interne au făcut o donație consistentă de carte pentru biblioteca instituției de învățământ. Gestul lor, dincolo de valoarea culturală a volumelor oferite, a reprezentat o expresie a solidarității și a prețuirii față de educație, față de carte și față de cei care au menirea de a forma noile generații.

Tot aici, în prezența cadrelor didactice și a elevilor, am susținut o pagină de istorie contemporană a României, consacrată celor două conflagrații mondiale și consecințelor lor asupra destinului național. Am evocat, cu precădere, Unirea Basarabiei cu România, pierderea acestui teritoriu în urma ultimatumului sovietic din 28 iunie 1940, precum și revenirea sa în granițele țării, în urma campaniei militare desfășurate de Armata Română alături de Germania. Am urmărit apoi firul dramatic al războiului până la marea înfrângere de la Stalingrad, moment care a marcat începutul sfârșitului pentru armata germană, oștirea română împărtășindu-i, în continuare, soarta până la actul de la 23 august 1944.

Prelegerea a continuat cu evocarea reinstaurării dominației sovietice în Basarabia și a instaurării, în România, a puterii comuniste, cu sprijinul direct al Uniunii Sovietice. A fost, așadar, o incursiune într-o perioadă tulbure a istoriei noastre, în care aspirațiile de reîntregire națională s-au confruntat cu tragedia războiului, cu pierderile omenești și cu instaurarea unui nou regim de ocupație și represiune.

În încheierea acestei expuneri, am prezentat noul meu roman, „Blestemul”, apărut în 2026, o carte în care am încercat să surprind, prin intermediul ficțiunii, drama soldaților români plecați să lupte pentru recuperarea teritoriilor românești răpite de Uniunea Sovietică. Destinul lor colectiv este întruchipat de un țăran bucovinean, înrolat în armată și hotărât să-și împlinească datoria față de țară cu stoicism și credință. Luat prizonier la Cotu Donului, acesta ajunge în lagărele sovietice de muncă forțată, iar întoarcerea în patrie îi rezervă întâlnirea cu o realitate cu totul schimbată. În fața noii orânduiri și a nedreptăților care se abat asupra țării, hotărăște să urce în munți, alăturându-se rezistenței armate anticomuniste. Astfel, drama unui singur om devine expresia unei tragedii istorice mai ample, aceea a unei generații căreia războiul i-a frânt destinele, iar instaurarea comunismului i-a răpit libertatea.

Expunerea a stârnit un interes deosebit în rândul celor prezenți, fiind răsplătită cu aplauze. La rândul său, romanul „Blestemul”, oferit într-un număr generos atât cadrelor didactice, cât și elevilor claselor a XII-a participanți la întâlnire, a fost primit cu multă bucurie. Solicitarea autografului autorului pentru fiecare exemplar a constituit, pentru mine, o emoționantă mărturie a interesului trezit de această carte și, totodată, o răsplată sufletească pentru munca și strădania depuse în scrierea ei.

La invitația primarului Victor Slobozianu, prezent la manifestare, vizita rezerviștilor MAI a continuat la sediul Primăriei orașului Cricova. Aici, edilul ne-a făcut o amplă prezentare a istoriei localității și a regiunii, oprindu-se asupra transformărilor petrecute de-a lungul timpului și a urmelor pe care diferitele epoci le-au lăsat asupra acestei așezări. Am aflat, totodată, despre procesul de relansare economică de care a beneficiat zona după proclamarea independenței Republicii Moldova, precum și despre orientarea sa hotărâtă către Uniunea Europeană și valorile occidentale.

În continuarea vizitei, primarul Victor Slobozianu ne-a însoțit la vestitele crame Cricova, unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale viticulturii și vinificației din Republica Moldova. Pentru cei mai mulți dintre noi, coborârea în impresionantul univers subteran a constituit o adevărată surpriză. Galeriile, întinse pe o rețea de aproximativ 120 de kilometri, alcătuiesc un labirint spectaculos, în care vechile galerii de extracție a calcarului au fost transformate în adevărate străzi ale vinului. Aici, în condiții naturale de temperatură și umiditate, se păstrează și se maturează colecții impresionante, unele dintre ele cu o valoare istorică și patrimonială deosebită. Ghidul nostru, Natalia, s-a străduit să ne dezvăluie cât mai multe dintre tainele acestui loc, prezentându-ne istoria întreprinderii, începuturile sale din 1952, soiurile de vin consacrate, tehnologiile de producție, colecțiile renumite și parteneriatele comerciale care au contribuit la faima internațională a cramelor. Am înțeles astfel că acest ținut istoric, Cricova, reprezintă mult mai mult decât un important centru al viticulturii și vinificației moldovenești, constituind un reper de patrimoniu național, a cărui valoare culturală și economică a fost consacrată prin recunoașterea sa legislativă încă din anul 2003. Pentru noi, vizita a însemnat o experiență deopotrivă instructivă și agreabilă, o incursiune într-o lume subterană în care tradiția, priceperea și răbdarea oamenilor au dat naștere unei adevărate mândrii naționale.

O experiență la fel de plăcută ne-a oferit-o și vizita la complexul vitivinicol Mileștii Mici, un alt reper de notorietate al patrimoniului moldovenesc. Aici, dimensiunile impresionante ale galeriilor subterane, care însumează peste 200 de kilometri, și bogăția colecțiilor de vinuri ne-au oferit o nouă imagine asupra unei tradiții viticole păstrate și valorificate cu multă pricepere. Cu peste un milion și jumătate de sticle în colecția sa, înscrisă în Cartea Recordurilor Guinness, Mileștii Mici reprezintă un loc în care vinul devine parte din istoria și identitatea unei comunități. Ghidul nostru, Ana, ne-a însoțit cu aceeași amabilitate, oferindu-ne informații despre istoria și specificul acestui impresionant complex. La plecare, fiecare dintre noi a luat cu sine și câte o amintire de suflet, dar și câte un pachet cu produse care aveau să fie savurate mai târziu, acasă, în tihna familiei, prilej de a depăna amintirile unei excursii atât de bogate în frumuseți și descoperiri.

Ziua următoare ne-a găsit în Chișinău, capitala Republicii Moldova, oraș pe care am avut prilejul să-l cunoaștem printr-un tur al principalelor sale repere arhitecturale și culturale. Am admirat clădirile reprezentative, sediile instituțiilor administrative și guvernamentale, am poposit la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, iar întâlnirea cu impunătoarea statuie a lui Ștefan cel Mare și Sfânt, reprezentat în picioare, ca simbol al demnității și autorității sale voievodale, nu putea lipsi dintr-un asemenea itinerar cultural. Ne-am fotografiat cu toții lângă monumentul marelui voievod, simbol al continuității și demnității istorice moldovenești, ale cărui fapte și a cărui memorie continuă să ne unească dincolo de vremuri și hotare.

Un moment cu o încărcătură simbolică aparte l-a constituit plimbarea prin Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, unde am descoperit busturile unor mari personalități ale istoriei și culturii românești de pe ambele maluri ale Prutului. Alături de Grigore Vieru, Alexei Mateevici, Andrei Mureșanu și Dumitru Matcovschi, se regăseau chipurile unor clasici ai literaturii române, precum Mihail Sadoveanu, George Coșbuc, Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi, Ion Luca Caragiale, George Bacovia, Octavian Goga și Lucian Blaga, dar și ale lui Constantin Stere, Nichita Stănescu și Adrian Păunescu. Lor li se alăturau două mari personalități ale vieții politice și culturale românești, Mihail Kogălniceanu și Nicolae Iorga. Prezența lor, reunite în același spațiu public, am perceput-o ca pe o veritabilă mărturisire a unității noastre spirituale, o recunoaștere a valorilor, reperelor istorice și culturale comune la care ne raportăm existența. Dincolo de hotarele administrative, aceste personalități continuă să alcătuiască un patrimoniu identitar comun, în care limba, cultura și memoria istorică se întâlnesc și se întregesc.

Dintre toate obiectivele vizitate în capitală, cea mai puternică impresie mi-a lăsat-o însă Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Bogăția exponatelor, diversitatea colecțiilor și modul în care acestea reconstituie universul tradițional al comunităților din diferitele regiuni ale țării alcătuiesc o adevărată mărturie a identității și continuității culturale a acestui spațiu românesc. Am descoperit aici obiecte de port popular, unelte, mărturii ale ocupațiilor tradiționale, elemente de artă și meșteșug, toate păstrând câte ceva din sufletul și rosturile oamenilor de odinioară. Instituția, ale cărei începuturi datează din 1889, deține un patrimoniu de aproximativ 135.000 de exponate, fiind cel mai vechi muzeu din Republica Moldova. Dincolo de cifre și de valoarea documentară a colecțiilor, am simțit că ne aflăm într-un loc în care memoria unei comunități este păstrată cu grijă și transmisă generațiilor viitoare. Pentru mine, această vizită a avut și o semnificație aparte: am regăsit în exponatele muzeului multe dintre acele repere ale vieții tradiționale pe care le-am cunoscut și eu în Bucovina, în lumea satului în care mi-am petrecut copilăria și pe care încerc, la rândul meu, să o păstrez vie în scrierile mele.

Pe drumul de întoarcere spre casă, am făcut un popas la Mănăstirea Căpriana, una dintre cele mai vechi și mai reprezentative vetre monahale ale Republicii Moldova. Așezată în liniștea codrilor, această veche ctitorie moldovenească, atestată documentar încă din 1420 și devenită mănăstire domnească în vremea lui Alexandru cel Bun, poartă în zidurile sale urmele unei istorii de peste șase veacuri. Legată de numele unor mari voievozi moldoveni, între care Ștefan cel Mare și Petru Rareș, mănăstirea a cunoscut perioade de înflorire, dar și vremuri grele, fiind închisă în timpul regimului sovietic și redată vieții monahale abia în 1989. Am pășit în acest așezământ cu respectul și emoția pe care le trezește orice loc în care credința a supraviețuit vitregiilor istoriei. Liniștea locului, frumusețea vechilor biserici și dăruirea celor care îi păstrează rostul spiritual ne-au lăsat tuturor o impresie deosebit de plăcută. A fost un popas care a adăugat călătoriei noastre o dimensiune sufletească aparte, amintindu-ne că, dincolo de istorie și de toate schimbările vremurilor, credința rămâne una dintre cele mai puternice legături ale comunităților românești.

Dar, dincolo de frumusețea obiectivelor vizitate, de informațiile dobândite și de ospitalitatea gazdelor, ceea ce m-a impresionat cel mai mult pe parcursul întregii călătorii a fost sentimentul apropierii dintre oamenii de pe cele două maluri ale Prutului. Pretutindeni, în instituții, pe stradă, în locurile pe care le-am vizitat, auzeam vorbindu-se românește. Iar indicatoarele rutiere și cele de localități, inscripționate în limba noastră, îmi dădeau adesea impresia că nici nu părăsisem țara. Până și la trecerea frontierei, asemănarea uniformelor polițiștilor și ale lucrătorilor vamali, precum și limba română în care ni se adresau, ne-au făcut, pentru o clipă, să ne întrebăm de care parte a Prutului ne aflăm.

Era, desigur, o simplă impresie, dar una cu o încărcătură sufletească greu de descris. Ne aflam, de fapt, pe pământul lui Ștefan cel Mare, într-un spațiu în care istoria, limba, tradițiile și credința ne apropie atât de mult, încât hotarul dintre cele două state pare, uneori, doar o linie trasată pe hartă. Și atunci, aproape firesc, mi-a venit în minte întrebarea: ce rost mai are această graniță, când atâtea dintre lucrurile care ne definesc sunt deja comune? Căci unirea românilor de pe cele două maluri ale Prutului există, înainte de toate, în suflet, în limbă, în memorie și în simțire. Poate că mai-marii celor două state vor găsi, într-o zi, calea politică și juridică prin care această apropiere să capete o nouă expresie, în respectul voinței oamenilor și al valorilor europene. Până atunci însă, noi, cei care am trecut Prutul în această călătorie, am avut sentimentul că am mers într-o țară străină doar cu numele, pentru că sufletește ne-am simțit acasă.

Colonel (r) Vasile Aioanei