O călătorie în fascinanta lume a chimiei: elevii Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, în vizită la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași

Miercuri, 21 octombrie 2026, elevii Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, județul Suceava, însoțiți de prof. de Biologie Adina Simona Morhan și de prof. de Limba Franceză Angelica Doncian, au pășit în fascinanta lume a cercetării științifice, vizitând Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași, în cadrul programului național „Săptămâna verde”.

Cu multă deschidere și entuziasm, colegii noștri de la institut le-au oferit tinerilor vizitatori prilejul de a descoperi universul chimiei dincolo de paginile manualelor, transformând întâlnirea cu știința într-o experiență educativă captivantă, plină de curiozitate, uimire și inspirație.

Vizita în laboratoarele institutului le-a deschis elevilor noi orizonturi de cunoaștere și le-a oferit ocazia de a înțelege mai bine cât de fascinantă este lumea cercetării. Au descoperit că, în spatele fiecărui experiment, se află întrebări care așteaptă răspunsuri, idei care prind contur și posibilități care invită la explorare. Astfel, chimia s-a dezvăluit nu doar ca o disciplină studiată la școală, ci ca o știință vie, aflată în permanentă legătură cu lumea în care trăim.

Dincolo de informațiile dobândite și de experiențele împărtășite, adevărata valoare a acestei întâlniri s-a regăsit în entuziasmul copiilor, în întrebările lor și în dorința de a afla mai mult. Curiozitatea lor a dat sens fiecărui moment, demonstrând încă o dată că învățarea devine cu adevărat memorabilă atunci când este însoțită de descoperire și de bucuria explorării.

O asemenea experiență le-a oferit elevilor posibilitatea de a privi știința dintr-o perspectivă nouă și de a înțelege că marile descoperiri încep adesea cu o întrebare simplă, cu o observație atentă sau cu îndrăzneala de a încerca ceva nou. Poate că, pentru unii dintre ei, această vizită va reprezenta chiar primul pas spre un viitor în cercetare, spre o pasiune nouă sau spre un vis care, într-o zi, va deveni realitate.

„Știința nu înseamnă doar formule, reacții și experimente, ci și curajul de a întreba, bucuria de a descoperi și libertatea de a visa.

Iar atunci când elevii au ocazia să întâlnească știința în locul în care aceasta prinde viață, curiozitatea se transformă în cunoaștere, descoperirea devine inspirație, iar fiecare experiment poate deschide drumul către noi orizonturi.

Cine știe? Poate că printre zâmbetele și întrebările acestei zile se află începutul unei viitoare povești de succes în lumea cercetării științifice!,” ne-au transmis cadrele didactice însoțitoare, prof. de Biologie Adina Simona Morhan și prof. de Limba Franceză Angelica Doncian.

Diana-Maria Poenaru