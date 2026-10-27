O bătaie într-un bar din Siret s-a finalizat cu reținerea a trei persoane

O bătaie care s-a produs într-un bar din Siret în urmă cu aproape două săptămâni s-a finalizat cu reținerea a trei persoane.

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 15 octombrie, după ce un scandal a degenerat într-o adevărată bătaie în care au fost implicate mai multe persoane.

La una dintre mese stăteau și consumau bere doi bărbați, iar la un moment dat au apărut alte două persoane care s-au așezat fără a cere permisiunea.

Între cele două tabere a început o discuție contradictorie, iar unul din noii veniți a început să-i înjure pe ceilalți doi, dar și să-i lovească și să arunce sticlele și paharele de pe masă.

Cel care i-a înjurat pe bărbații din tabăra adversă s-a ales și cu leziuni în zona feței după ce a fost lovit cu o sticlă, iar ulterior a mers la spitalul din Siret pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis la vremea respectivă un dosar penal pentru ”lovirea sau alte violențe” și ,,tulburarea ordinii și liniștii publice”.

După ce au lămurit lucrurile, oamenii legii au decis să-i rețină pentru 24 de ore pe musafirii nepoftiți de la masă, dar și pe una dintre ”gazde”, care au stat în arestul Poliției pentru 24 de ore.