O adolescentă de numai 17 ani a încercat să se sinucidă și s-a aruncat de la etajul patru al blocului în care locuia

Incident grav în seara zilei de joi, 30 iulie, în cartierul George Enescu din municipiul Suceava.

O adolescentă în vârstă de 17 ani s-a aruncat de la fereastra apartamentului de la etajul patru, acolo unde locuia împreună cu părinții.

Alarma a dat-o chiar tatăl fetei, care a sunat la numărul unic de urgență 112.

Totul s-a întâmplat în urma unor discuții în contradictoriu, pe care minora le-a avut cu părinții.

Adolescenta a fost în cursul zilei de joi la o zi onomastică la Moara, de unde a fost recuperată de tată, care a mers după ea pentru că știa că are momente în care consumă în exces băuturi alcoolice.

Acesta a fost și motivul discuțiilor premergătoare gestului suicidal, mai exact reproșurile venite din partea părinților.

Mai trebuie spus că fata se află în monitorizarea celor de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava după ce recent a fost găsită în oraș în stare de ebrietate.

Minora este acum internată la Spitalul Clinic de Urgență Suceava cu mai multe traumatisme.

În paralel, polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să deslușească toate detaliile acestei tentative de sinucidere.