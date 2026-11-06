Număr record de goluri în Campionatul Județean de Old-Boys „Flamex”

Aproape 100 de goluri s-au marcat în cele 10 partide disputate săptămâna aceasta în Campionatul Județean de Old-Boys „Flamex”. Cel mai bine la acest capitol au stat duelurile DOR ADF – Amatorii și EcoOptic – Camarazii Carpatis.

Din punct de vedere individual, în această săptămână s-au remarcat jucătorii Augustin Tănasă (Industrial Pizza), Andrei Sandu (Kalman) și Dan Cucoș (DOR ADF), care și-au trecut în cont câte 4 goluri.

Noua locație a întrecerii este moderna bază sportivă Eden Sports Arena, de pe Serpentine.

Precedentele douăzeci și patru de ediții ale Campionatului județean de minifotbal pentru old-boys au revenit formațiilor Vivendi (șapte titluri), Revine (cinci titluri), Centru Vechi (patru titluri), Inter Conti (patru titluri), Steelcorp (două titluri), Crama cu Ștaif și Las Vegas.

Competiția se desfășoară cu sprijinul sponsorului „Flamex” și în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal.

Rezultate înregistrate în etapa a IX-a:

Sercom Electric – Revine 3-5

Camarazii Carpatis – EcoOptic 6-9

Amatorii – DOR ADF 4-13

Fides Team – Lipia cu de Toate 6-1

Termohabitat – Industrial Pizza 0-9

JAD Consult Tesla – Ripac Hugo Veteo One 3-6

Mity&Friends – Kalman 1-6

Burdujeni Grill – Apa Design Iradov 5-3

Flamex – Old Zimbru Siret 7-0

Lipia cu de Toate – Apa Design Iradov 0-10 (meci în avans din etapa a XVI-a).

Clasament

Revine 10 9 1 0 64-20 28 Ripac Hugo Veteo One 10 9 0 1 63-16 27 Flamex 9 8 0 1 65-9 24 Burdujeni Grill 10 6 2 2 39-41 22 DOR ADF 10 6 1 3 70-34 20 EcoOptic 10 6 2 2 61-33 20 Industrial Pizza 10 5 2 3 64-28 19 Old Zimbru Siret 10 4 4 2 38-27 19 Termohabitat 10 6 0 4 36-37 18 Apa Design Iradov 11 5 0 6 40-40 15 Sercom Electric 9 4 2 3 39-32 14 Mity&Friends 10 3 1 6 38-45 10 Kalman 10 3 1 6 34-57 10 Camarazii Carpatis 10 3 1 6 26-50 10 Fides Team 10 2 0 8 25-63 6 JAD Consult Tesla 10 1 0 9 23-46 3 Lipia cu de Toate 11 0 2 10 15-90 3 Amatorii 10 0 1 9 15-84 2

Programul etapei a X-a:

Luni, 9 noiembrie, ora 18.00: Revine – Old Zimbru Siret

Luni, 9 noiembrie, ora 19.00: Apa Design Iradov – Flamex

Luni, 9 noiembrie, ora 20.00: Kalman – Burdujeni Grill

Luni, 9 noiembrie, ora 21.00: Ripac Hugo Veteo One – Mity&Friends

Marți, 10 noiembrie, ora 18.00: Industrial Pizza – JAD Consult Tesla

Marți, 10 noiembrie, ora 19.00: Lipia cu de Toate – Termohabitat

Marți, 10 noiembrie, ora 20.00: DOR ADF – Fides Team

Marți, 10 noiembrie, ora 21.00: EcoOptic – Amatorii

Joi, 12 noiembrie, ora 18.00: Sercom Electric – Camarazii Carpatis

Joi, 12 noiembrie, ora 19.00: Industrial Pizza – Kalman (meci în avans din etapa a XVI-a).