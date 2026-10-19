Număr mai mult decât dublu de vehicule confiscate, anul acesta, de polițiști, pentru transporturi ilegale de lemn

Autoutilitara confiscată de polițiștii de la Vadu Moldovei, la finele săptămânii trecute, după ce s-a constatat că este la al doilea transport ilegal de lemn, este deja a 23-a care ajunge în acest an în centrul de depozitare al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava de la marginea DN 17, la ieșirea din Suceava spre Gura Humorului.

La solicitarea Monitorului de Suceava, comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunct în cadrul IPJ Suceava, ne-a transmis că, în cadrul dosarelor penale pe linie silvică, în acest an, s-a dispus ridicarea în vederea confiscării a 23 de autovehicule, cu o valoare estimată la 530.000 de euro.

Atrage atenția în mod deosebit comparația cu anul trecut, când, tot până la această dată, au fost puse sub sechestru 10 autovehicule, pentru transporturi ilegale cu lemn.

Creștere mai mult decât dublă, așadar, a numărului de autovehicule confiscate pentru infracțiuni silvice.

Această creștere se explică, în parte, și prin modificarea legislației, în sensul că, pe lângă autotrenurile confiscate pentru transporturi ilegale mari, se confiscă și autoutilitarele mai mici sau mai mari care, în interval de un an de zile, sunt depistate a doua oară cu lemn de pe piața neagră.

Astfel, din cele 23 de mașini confiscate în acest an, șase sunt în cadrul dosarelor penale care sancționează un transport repetat ilicit cu același mijloc de transport, indiferent de cantitatea de lemn transportată.

Vinerea trecută, în jurul orei 11.40, patrula din cadrul Secției Rurală Vadu Moldovei, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu și acționând în vederea valorificării unor informații de interes operativ privind transporturile ilegale de materiale lemnoase efectuate pe raza de competență, a oprit în trafic pentru control, în satul Ruși, din comuna Forăști, pe strada Cantonului, o autoutilitară marca Iveco, care transporta lemn de foc.

La volan era un tânăr în vârstă de 28 de ani, din satul Herla, comuna Slatina, care nu avea acte de proveniență pe lemn.

În urma inventarierii efectuate la Ocolul Silvic Dolhasca s-a stabilit că șoferul a transportat cu autoutilitara cantitatea de 4,2 mc lemn foc rășinoase, în valoare de 756 de lei.

Cu ocazia verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că recent, pe 12 septembrie, în comuna Fântâna Mare, același șofer a mai fost depistat transportând cu aceeași autoutilitară cantitatea de 4 mc cherestea tivită molid fără acte de proveniență, el fiind la acea vreme amendat, iar lemnul confiscat.

În noile condiții, pentru transport repetat, autoutilitara marca IVECO, în valoare de 6.000 euro, a fost confiscată.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu a atras atenția, pentru Monitorul de Suceava, că la nivel județean există o bază de date a polițiștilor în care sunt introduse toate transporturile de lemn ilegale depistate, iar mașinile care sunt folosite în continuare la astfel de activități ilicite vor fi confiscate.

Legislația nu mai face vreo referire la cantitatea de lemn, mică sau chiar foarte mică, dacă se demonstrează repetarea transportului ilegal.

Legea a fost înăsprită pentru a limita și aceste transporturi ilegale în cantități mai mici. Asta pentru că practica arată că aceste transporturi aparent mici sunt și cele mai multe, de obicei pe trasee scurte. Adunate, însă, reprezintă mare parte din afacerile la negru cu material lemnos.