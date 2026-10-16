„Bacalaureaţii Sucevei”

„Se vor întruni, zilele acestea, în Suceava voievodală, întru respectuoasa revedere cu profesorii, după 30 de ani, bacalaureaţii din anul 1907. Dacă de la clasele primare nici un profesor nu mai este în viaţă, din cursul liceului şi dela bacalaureat, sunt profesori care trăiesc şi sunt în plină activitate…Bacalaureaţii vor veni la Suceava după 30 de ani pentru reculegerea pioasă la mormintele profesorilor, colegilor care nu mai sunt în viaţă, dar şi pentru preţuirea unei virtuţi: a felului cum s-au zămislit vremurile de acum prin mucenicia multora din profesorii şi învăţătorii în veci pilduitori”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XX, Nr. 5161, Septembrie 1937.

„Nu se mai plutăreşte”

„Se vorbeşte insistent despre dispariţia plutăritului. Revenirile la subiectele circumscrise în această arte profesională trădează nostalgia. Bărbaţii mai ales evocă, într-un anume fel, nici vesel nici trist, puţin misterioşi, întîmplări pline de pericol cîndva, astăzi doar cu savoarea lucrului irepetabil şi aproape nepermis. Ai impresia că asişti la o desprindere de timp făcută cu uşoară melancolie, dar şi în deplină cunoştinţă de necesitatea gestului. Homoancele, bîtcile, zahatele, malurile colţuroase sînt chemate din vechi istorisiri ca să se aşeze definitiv în marea neclintire. Şi totul, aidoma acelui hait pe care-l vedem năpădit de verdeaţă, plutind în zmeuriş, la Băncuşor. În locul unde au fost bulboanele cu ape negre, gata să se prăvale de pe stăvilar peste şase cai suri…Pe Dorna nu se mai plutăreşte ”.

„Zori noi”, Anul XX, nr. 5527, Suceava, Septembrie 1965.