Peste 130 de școli din județul Suceava s-au înscris până acum în proiectul-pilot „Să creștem generații sănătoase”, lansat miercuri, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Inițiativa urmărește să aducă în școli teme legate de sănătatea fizică, mentală și emoțională a copiilor și adolescenților, dar și de starea de bine a profesorilor și părinților.

Proiectul este inițiat de dr. Alina Epure, doctor în Științe Medicale – Nutriție și președinte fondator al Asociației Nutribalance Nature, și se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean.

Până în prezent, 136 de unități de învățământ și-au manifestat interesul pentru program, semn că problemele legate de stilul de viață și starea de bine a elevilor au devenit o preocupare tot mai importantă pentru școli.

„Să creștem generații sănătoase” pornește de la șase componente considerate esențiale pentru un stil de viață echilibrat: alimentație, somn, mișcare, relații sănătoase, managementul stresului și prevenirea adicțiilor.

Dr. Alina Epure a explicat că ideea proiectului a pornit în 2023, după ce a observat, inclusiv prin prisma experienței de mamă a patru copii din generații diferite, tot mai mulți elevi epuizați și profesori aflați în pragul epuizării profesionale.

„Am văzut copii epuizați, am văzut profesori în prag de burnout și am considerat că educația pentru un stil de viață sănătos trebuie să înceapă cât mai devreme, de la grădiniță și până în clasa a XII-a”, a explicat aceasta.

„Nu școala îi obosește, ci un stil de viață dezechilibrat”. Proiect pentru sănătatea elevilor în peste 130 de școli sucevene

Adolescenți care se trezesc deja obosiți

Una dintre problemele aduse în discuție la lansarea proiectului a fost starea de sănătate și stilul de viață al adolescenților.

Un studiu realizat de Asociația Nutribalance Nature în rândul adolescenților din România, în prima parte a acestui an, în care a fost inclus și județul Suceava, indică mai multe semnale de alarmă. Potrivit datelor prezentate, 67% dintre adolescenții chestionați se trezesc deja epuizați, 60% sunt sedentari și nu fac sport, iar jumătate dintre ei nu au motive să fie optimiști.

Totodată, 90% adorm cu telefonul în mână, iar programul de somn ajunge, în unele cazuri, la doar patru-cinci ore pe noapte. Un alt rezultat prezentat arată că jumătate dintre adolescenții incluși în studiu au o masă principală în timpul nopții.

Datele conturează ceea ce dr. Epure numeşte o „epidemie de oboseală”, în condițiile în care lipsa somnului, sedentarismul, alimentația dezechilibrată și timpul îndelungat petrecut în fața telefonului pot afecta atât sănătatea fizică, cât și capacitatea de concentrare și echilibrul emoțional.

„Nu școala îi obosește, ci un stil de viață dezechilibrat”, a fost una dintre ideile subliniate în cadrul întâlnirii. Oboseala acumulată, somnul insuficient, alegerile alimentare nepotrivite, surmenajul și timpul petrecut excesiv pe telefon pot lăsa elevii fără resurse pentru a face față sarcinilor de zi cu zi și îi pot predispune, potrivit dr. Alina Epure, la anxietate, depresie, singurătate și deconectare.

O oră pe săptămână despre sănătate

În cadrul proiectului „Să creștem generații sănătoase”, clasele participante vor avea câte o oră pe săptămână dedicată temelor privind stilul de viață sănătos. Lecțiile vor putea fi susținute de educatori, învățători, diriginți sau orice profesor interesat de promovarea stării de bine.

Programul pune la dispoziția școlilor manuale digitale, lecții interactive și materiale prezentate într-o formă accesibilă copiilor, inclusiv prin povești și dialoguri. În activități vor putea fi implicați și specialiști invitați.

Tematica nu va fi aceeași pentru toate școlile. Potrivit dr. Epure, programul va fi adaptat problemelor identificate în fiecare comunitate școlară. Printre temele propuse deja de unitățile de învățământ se numără burnout-ul în rândul profesorilor, menopauza sau mamele minore.

„Vrem să identificăm problemele și să găsim soluții”, a explicat dr. Alina Epure, subliniind că obiectivul este ca elevii să învețe să facă alegeri mai sănătoase și mai conștiente, începând de la lucruri aparent simple – apă în loc de băuturi energizante, mai puțină cafea, mai mult somn și mai multă mișcare .

Miza este una importantă, de a preveni anumite afecțiuni și de a avea o viață echilibrată.

Potrivit dr. Alina Epure, aproximativ 90% dintre boli pot fi prevenite printr-un stil de viață sănătos, iar schimbarea unor comportamente încă din copilărie și adolescență poate contribui la o stare de sănătate mai bună pe termen lung.

„Un copil care doarme prea puțin, este sedentar, se trezește obosit și își petrece mare parte din timp conectat la telefon nu poate performa, nu are resurse pentru a îndeplini anumite sarcini. Cu un fond puternic de oboseală, un stil de viață dezechilibrat, un elev nu poate avea o stare de bine”, a mai adăugat dr. Epure.

Proiectul a ajuns până acum în mai multe orașe din România, dar și din Republica Moldova, atât în mediul rural, cât și cel urban.