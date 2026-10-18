Nu mai puțin de 35 de medalii au adus sportivii antrenați de Ovidiu Sfetcu de la Cupa României Shotokan

Nu mai puțin de 35 de medalii au adus sportivii antrenați de sensei Ovidiu Sfetcu și sensei George Aristide Ignătescu de la Cupa României Shotokan JSKA 2026.

Competiția a avut loc la Alexandria, pe 17 octombrie, și constituie criteriu de selecție al lotului național al României pentru anul 2027.

Sensei Ovidiu Sfetcu și-a exprimat satisfacția pentru evoluția elevilor pe care îi pregătește și care au cucerit 10 medalii de aur, 11 medalii de argint și 14 medalii de bronz.

”Sunt foarte mulțumit de rezultatele obținute cu un lot diversificat de copii, unde cea mai mică sportivă are 7 ani, iar cel mai mare urmează să împlinească 21 de ani.

Suntem într-un proces de evoluție constantă și ne dorim ca sportivii noștri să crească constant, armonios, atât fizic cât și în performanțe, constanță, substanță și perseverență.

Sunt lucruri pe care încercăm să le insuflăm copiilor, cărora le spunem mereu că este greu să ajungi în vârf, dar este și mai greu să te menții acolo”, a fost mesajul transmis de sensei Ovidiu Sfetcu.

Iată care sunt rezultatele obținute de sportivii suceveni:

Rotariu Maria-Sofia 7 ani,

2 aur (kumite ippon+wkf)

1 bronz kata

Marco Eva-Medina 8 ani,

1 aur kata echipe

1 aur kata individual

2 argint (kumite ippon + wkf)

Macoviciuc Ingrid-Teodora 8 ani,

1 aur kata echipe

3 bronz (kata, kumite ippon+wkf)

Sbiera Victor-Andrei 8 ani,

1 bronz kata

Leonte Anastasia-Mihaela 9 ani,

1 aur kata echipe

1 argint kumite nihon

Domunco Filip-Damian 11 ani,

1 argint kata echipe

2 bronz (kata, kumite ippon)

Diaconița David 11 ani

1 argint kata echipe

Leonte Iustin-Gabriel 11 ani,

1 argint kata echipe

Ciornei Raul-Gabriel 12 ani,

1 argint kumite wkf

Raileanu Stefania 14 ani

1 aur kata

1 bronz kumite shobu

Ranguș Denisa- Alexandra 15 ani,

1 aur kumite nihon

2 argint (kata, kumite wkf)

1 bronz kumite ippon

Struț Matei-Lucian 15 ani,

1 aur kata

1 aur kumite ippon

Bujorean Vlad-Stefan 16 ani,

1 argint kumite ippon

2 bronz(kata, kumite nihon)

Bratu Kerim-Ionut 20 ani

1 argint kata U21

3 bronz (kata seniori, kumite ippon+ wkf).

Nu mai puțin de 35 de medalii au adus sportivii antrenați de Ovidiu Sfetcu de la Cupa României Shotokan