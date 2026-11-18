Avem obiceiul, unii îi spun bunătate, de a trece cu vederea gafele, afirmațiile și chiar abuzurile celor mai puțin dotați intelectual, inclusiv în cazurile în care efectele inițiativelor acestora sunt majore.

Spunem „Fericiți cei săraci cu duhul” în prea multe cazuri. Fericiți sunt proștii, nu noi. Doar repararea pagubelor produse de proști ne costă enorm, pe plan material, bănesc, social și cultural, dar și în privința prestigiului național, acest din urmă efect fiind prea puțin prezentat în mass-media.

S-a ajuns, cum prevedea Dostoievski în secolul al XIX-lea, ca cei inteligenți să nu se exprime pentru a nu afecta sensibilitatea proștilor.

De ce și cui folosește această atitudine de protecție extremă, în condițiile în care proștii nu reprezintă o minoritate care trebuie sprijinită? Personal, nu găsesc un răspuns nici în preceptele morale creștine, nici în curentul corectitudinii politice, dar nici în practica forțată de includere a tuturor membrilor societății în procesul de conducere, la nivel local sau, mai ales, central.

Nu cred în democrația amestecată cu prostie.

Carlin a avut dreptate când ne spunea să nu ignorăm proștii organizați (partidele?!), iar personalitățile care populează scena politico-administrativă sunt dovada că nu am ascultat avertismentul.

Proștii, loiali echipei și entuziaști în muncă, rezolvă orice, așteaptă sarcini de la conducători precum activiștii PCR (și în partidul unic de până în 1990 prostia era prezentă copios), se fac utili liderilor și, în final, ne încalecă.

Au și un talent nativ de a exploata încrederea cvasigenerală (nu credem că vom fi conduși de ei) și de a schimba direcția de acțiune în campania pentru realizarea scopului final: accesul la butoane.

Până în 1990 am avut un prost în funcția supremă în stat (promovat de conducerea PCR, care a crezut, în mod naiv, că este un idiot ușor de manipulat), înconjurat de slugi fără scrupule, care, în momentul căderii din decembrie 1989, s-au grăbit să arunce toată vina asupra lui și să-l omoare. A fost simplu: urma să vină o altă echipă de limitați la conducere, dar s-a dizolvat URSS-ul și lumina de la răsărit s-a stins. Mai multe partide (peste 200 la începutul anilor ’90), democrație de Dâmbovița, capitalism de cumetrie și, normal, o inflație de proști pe tărâmul politic, administrativ, social etc. Avem de unde să alegem când vrem să dăm vina, dar pe cine să iertăm sau să scuzăm?

Defilăm cu ei în frunte, râdem de ei, îi bârfim și îi votăm. În societatea noastră sunt prea tolerați și prea puțin contraziși, chiar și atunci când debitează prostii abisale. Ajung să creadă că au dreptate și continuă să ne reprezinte dezastruos la toate nivelurile, atât în țară, cât și în relațiile externe.

Oamenii care ar putea ocupa funcții de conducere în stat datorită calităților profesionale, recunoașterii internaționale și dedicării refuză categoric să intre în luptă cu proștii. Motivul? La noi, competiția nu se desfășoară pe baza competenței, ci a apartenenței politice, a nepotismului sau a simpatiei liderilor. În consecință, proștii câștigă prin neprezentare.

Consecințele prostiei la toate nivelurile sunt mult mai mari decât ne închipuiam. Până și imaginea deplorabilă pe care o avem pe plan extern este generată, în mare parte, de proști.

Talleyrand, ministrul de Externe al lui Napoleon, este asociat cu o vorbă celebră: „E mai grav decât o crimă, e o prostie”, referitoare la o decizie politică dezastruoasă.

Deși, în multe cazuri, proștii sunt bine intenționați, tehnologia viitorului va permite înlocuirea lor cu inteligența artificială și reducerea gafelor cu consecințe grave. Mi-e frică doar să nu devină și inteligența artificială idioată în România!

P.S. Când se termină, totuși, centura Sucevei? Prima bretea a durat zece ani, iar de cinci ani nu s-a mai făcut nimic. Avem doar laude cu realizările Ministerului Transporturilor. Puțin, prea puțin.