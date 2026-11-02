Noul șef al IȘJ, Gabriel Matei: „Vom continua proiectele. Nu este un moment bun pentru decizii drastice”

Noul inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, Gabriel Matei, a făcut primele declarații în noua calitate, precizând că intenționează să continue proiectele aflate în derulare și să asigure desfășurarea acestora în condiții bune.

Noul inspector școlar general consideră că nu sunt oportune schimbări radicale, în condițiile în care sistemul de educație a trecut printr-o perioadă dificilă.

„Mergem în continuare după dictonul «Împreună pentru educație». Vom continua proiectele, vom asigura buna desfășurare a lor. Nu este un moment bun pentru decizii drastice.

Educația a fost lovită o lungă perioadă de timp din toate părțile. Nu cred că trebuie să apară schimbări radicale, nu este cazul. Colegii nu au nevoie de asta”, a declarat Gabriel Matei.

Printre activitățile prioritare în viitorul apropiat se numără concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ, aflat în plină desfășurare, simularea regională a examenelor naționale, programată peste aproximativ o lună, precum și celelalte proiecte aflate în derulare la nivelul instituției.

Viitorul adjunct, probabil din cadrul IȘJ

În ceea ce privește numirea unui nou inspector școlar general adjunct, Gabriel Matei a precizat că, deocamdată, nu a fost făcută nicio numire, însă o decizie ar putea fi luată în cursul acestei săptămâni. El a menționat că sunt luate în calcul mai ales soluții din interiorul instituției.

În prezent, unul dintre inspectorii adjuncți este profesorul Petru Crăciun.

Reamintim că Ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, l-a numit, vineri, pe profesorul Matei inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean, în locul profesorului Ciprian Anton.

Gabriel Matei este din Fălticeni și este profesor de sport. A fost consilier local, iar actualmente este consilier județean din partea PSD. A fost și director al Colegiului ”Vasile Lovinescu” Fălticeni

A fost adjunct al IȘJ din 2022.