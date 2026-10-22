Noul ministru al Dezvoltării, Alexandru Stoica, i-a dat asigurări președintelui CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, că va sprijini în continuare proiectele de dezvoltare locală

Noul ministru al Dezvoltării, Alexandru Stoica, s-a întâlnit joi cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, pentru a discuta despre consolidarea colaborării dintre instituția pe care o conduce și administrațiile județene.

În urma întâlnirii, ministrul Alexandru Stoica a subliniat importanța unei cooperări strânse între Ministerul Dezvoltării și autoritățile locale, în contextul obiectivelor comune privind susținerea investițiilor și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

„Astăzi, alături de colegul meu Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, am reafirmat importanța unei colaborări strânse între Ministerul Dezvoltării și administrația județeană. Avem un obiectiv comun: să sprijinim investițiile de care comunitățile au nevoie și să contribuim la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru oameni. Cred într-o administrație în care instituțiile lucrează împreună, iar colaborarea se transformă în rezultate concrete pentru cetățeni. Să fie cu spor!”, a declarat ministrul Dezvoltării.