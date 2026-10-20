Noul Consiliu de Administrație de la ACET propune rezolvarea divergențelor dintre acționari prin dialog

Consiliul de Administrație al ACET SA Suceava, întrunit marți pentru prima oară în noua componență, a adoptat o serie de măsuri necesare. În primul rând, ca președinte al Consiliului de Administrație a fost aleasă Irina Jităreanu, expert contabil și auditor financiar, cu peste 26 de ani de experiență în domeniul economic, din care peste 15 ani în coordonarea auditului intern al societății, activând în cadrul ACET SA din 1999.

Din consiliu face parte și Sergiu Horobeț, inginer, director de exploatare al ACET SA cu peste 25 de ani de experiență în domeniu, inclusiv ca director general al unei întreprinderi publice similare.

Cu mandat provizoriu, consiliul l-a numit în funcția de director general provizoriu pe Mircea Ovadiuc, inginer, cu peste 15 ani de activitate în cadrul ACET SA.

În cel mai scurt timp, noul CA va transmite o adresă oficială Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava – autoritatea publică tutelară a operatorului – prin care va invita asociația să desemneze un reprezentant permanent la ședințele Consiliului de Administrație și va propune o întâlnire de lucru.

”Consiliul consideră că autoritatea tutelară trebuie să fie prezentă și consultată în activitatea Consiliului de Administrație și că divergențele dintre acționari trebuie rezolvate prin dialog, în interesul utilizatorilor”, au transmis reprezentanții acestuia – Irina Jităreanu, Mircea Ovadiuc, Sergiu Horobeț și Florin Costică Olaru.