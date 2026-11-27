După respingerea proiectului de rectificare bugetară ce viza sumele alocate de la bugetul de stat pentru școli și salariile unor cadre didactice, executivul primăriei a decis convocarea unei noi ședințe extraordinare, de îndată, chiar astăzi, începând cu ora 13:30.

Anunțul a fost făcut în plen de către primarul Vasile Rîmbu, care a explicat procedura legală ce impune această măsură. Acesta a precizat că regulamentul nu permite reluarea votului asupra unui proiect deja respins în cadrul aceleiași ședințe, motiv pentru care este necesară o nouă convocare pentru ca banii să ajungă la unitățile de învățământ. „Dispun convocarea unei ședințe extraordinare azi, la 13:30”, a spus primarul Vasile Rîmbu.

Decizia a fost precedată de noi schimburi de replici între reprezentanții executivului și cei ai opoziției. Consilierul local Lucian Harșovschi a respins ideea că votul negativ ar fi fost o eroare. „Nu s-a votat greșit”, a declarat acesta.

În replică, administratorul public Irina Vasilciuc a amintit de discuțiile pregătitoare ale ședinței, reproșându-le aleșilor că nu au ridicat anterior obiecții. „V-am întrebat dacă aveți vreo problemă cu bugetul și ați spus că nu”, a afirmat Irina Vasilciuc.

Lucian Harșovschi a revenit cu precizări, susținând că votul nu a fost îndreptat împotriva personalului din educație, ci a vizat alte detalii din documentație. „Nu are nimeni nicio problemă cu profesorii, sunt acolo câteva aspecte care trebuie clarificate”, consideră acesta.

Se va vedea dacă în ședința de la ora 13:30 proiectul de rectificare bugetară va primi votul favorabil al consilierilor locali.

Conform documentației supuse votului, la capitolul „Învățământ” erau prevăzute suplimentări de 905.000 de lei din sume defalcate din TVA, bani destinați astfel: 686.000 de lei pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditat (din care 573.000 de lei pentru salarii, sporuri și contribuții, 93.000 de lei pentru bunuri și servicii și 20.000 de lei pentru burse); 173.000 de lei repartizați Școlii Gimnaziale „Grigore Ghica Voievod” pentru finanțarea drepturilor copiilor și elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) integrați în învățământul de masă; 46.000 de lei pentru finanțarea de bază (bunuri și servicii) la Grădinița cu Program Normal Obcini.

De asemenea, din bugetul local urmau să fie alocați suplimentar 150.000 de lei Grădiniței Obcini pentru funcționarea noii creșe de pe strada Mircea Hrișcă (ce urmează să fie deschisă pe 2 decembrie 2026) și 90.000 de lei Grădiniței cu Program Prelungit „Așchiuță” pentru utilități și materiale de curățenie. Totodată, proiectul includea suplimentări din venituri proprii pentru internatele, cantinele și cheltuielile curente de la Colegiul Național „Petru Rareș” (151.600 lei), Liceul cu Program Sportiv (31.360 lei) și Școala Gimnazială „Ion Creangă” (1.070 lei).