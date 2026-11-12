Noua lege privind prezența unui însoțitor la naștere, blocată la Suceava de lipsa spațiului la maternitate

Aplicarea legii care le garantează femeilor dreptul de a fi însoțite de partener sau de o persoană aleasă de ele pe durata travaliului și a nașterii, promulgată de președintele Nicușor Dan pe 11 noiembrie a.c., este în prezent imposibilă la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, din cauza lipsei de spațiu raportat la numărul foarte mare de nașteri.

Managerul unității medicale, Larisa Blanari, a explicat că maternitatea suceveană funcționează la capacitate maximă, într-un județ cu una dintre cele mai ridicate rate ale natalității din țară. Potrivit datelor prezentate de Larisa Blanari, în anul 2025 la Spitalul Clinic Suceava s-au înregistrat 3.378 de nașteri, ceea ce reprezintă o medie de 281 de nașteri pe lună. În anul 2026, presiunea asupra secției a crescut și mai mult, media ajungând la aproximativ 300 de nașteri lunar.

În aceste condiții, structura actuală a sălilor de travaliu și de naștere nu permite asigurarea intimității și a separării vizuale impuse de noua lege, fără a afecta actul medical și siguranța celorlalte paciente. Managerul Larisa Blanari a precizat că echipa de conducere analizează variante și caută soluții pentru extinderea și recompartimentarea spațiului de la maternitate, astfel încât legea să poată fi pusă în aplicare în condiții optime.

Pe de altă parte, o altă prevedere importantă a actului normativ, cea referitoare la menținerea nou-născuților alături de mamele lor imediat după naștere, cu excepția cazurilor medicale, este deja o practică curentă la Suceava. Secția Neonatologie funcționează în sistem „rooming-in” – mamă și copil în același salon, încă din anul 1998, dispunând de circa 50 de paturi dedicate acestui regim, iar ori de câte ori starea clinică o permite, se aplică și terapia „skin-to-skin” (contactul direct piele pe piele imediat după naștere).

Volumul mare de activitate de la Suceava este determinat și de statutul unității medicale. Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” este clasificată ca maternitate de grad III, cel mai înalt nivel de competență din sistemul sanitar, având arondate atât județul Suceava, cât și județul Botoșani. Aici sunt preluate cazurile cu risc obstetrical major și sunt îngrijiți prematurii extremi din întreaga zonă, începând de la vârste de sarcină de 24 de săptămâni și greutăți de la 500 de grame, secția fiind dotată cu compartimente specializate de terapie intensivă neonatală și prematuri.

Ce prevede legea

Actul normativ promulgat săptămâna aceasta modifică Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 și urmează să intre în vigoare la trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Potrivit textului legii, gravida poate solicita prezența unei persoane de încredere nu doar în sala de travaliu și în cea de naștere, ci și pe durata transferului între secțiile aceleiași unități medicale.

Pe lângă dreptul la un însoțitor, legea introduce obligații pentru spitale în ceea ce privește protejarea demnității și a intimității pacientelor. Unitățile sanitare sunt obligate să asigure condiții de separare vizuală în timpul travaliului și al nașterii, astfel încât femeile să beneficieze de discreție și respect față de viața privată.

De asemenea, actul normativ reglementează regimul contactului dintre mamă și copil imediat după venirea pe lume a acestuia. Nou-născuții trebuie să rămână alături de mamele lor după naștere, separarea acestora fiind permisă exclusiv în situațiile în care există motive medicale obiective sau de siguranță care impun o astfel de măsură.

Proiectul legislativ a fost inițiat de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu și cosemnat de deputata PNL Raluca Turcan, fiind votat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, pe 14 octombrie a.c.. Inițiatorii au arătat că măsura era necesară pentru a pune capăt practicilor neunitare din spitalele românești, unde multe femei erau obligate să nască singure, fără sprijin emoțional, în timp ce partenerii lor așteptau pe holurile unităților medicale.