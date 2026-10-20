Evenimente

„Nostalgii – pian și poezie”, joi, la Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc

„Nostalgii – pian și poezie”, joi, la Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc
„Nostalgii – pian și poezie”, joi, la Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc

Biblioteca Municipală „George Bodea” Câmpulung Moldovenesc invită publicul joi, 22 octombrie 2026, de la ora 18:00, la o seară specială, unde acordurile calde de pian se împletesc armonios cu magia cuvântului scris.

Sunteți așteptați la evenimentul „Nostalgii – pian și poezie”, o ocazie deosebită de a celebra arta alături de doi creatori talentați: Marius Roje și Diana Bonteanu.

„Va fi o seară memorabilă, dedicată unei duble lansări (lansare de album și de carte) care vă va purta sufletul prin stări și emoții profunde. Pregătiți-vă să evadați din cotidian și să vă lăsați inspirați de o atmosferă caldă, de neuitat. Luați-i pe cei dragi și haideți să susținem împreună artiștii comunității noastre”, a transmis Nicoleta Bogoș, managerul Bibliotecii Municipale Câmpulung Moldovenesc (Calea Bucovinei, nr. 4).

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