Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat că, pe 18 noiembrie, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierele CFR Grivița București, a avut loc recepția preliminară a două noi rame electrice interregionale Coradia Stream.

Aceste două vehicule feroviare sunt primele trenuri din cele 12 (11+1 rezervă), atribuite operatorului național „CFR Călători”, în cadrul celui de al treilea contract de servicii publice licitat din România.

Cele două trenuri reprezintă unitățile cu numerele 27 și 28, din seria de rame electrice interregionale furnizate de compania franceză Alstom.

În total, 37 de astfel de trenuri electrice noi vor intra în circulație,

destinate operării în traficul de lung parcurs, în vederea modernizării și creșterii performanței serviciilor de transport feroviar de călători.

În comunicatul oficial se mai arată că aceste trenuri noi urmează să circule pe rutele București – Suceava, București – Iași și Cluj Napoca – Iași (cu trecere și deservire și prin Suceava).

În plus, de la noul mers al trenurilor, din 13 decembrie, și trenurile noi poloneze Pesa ar urma să circule pe rute din Suceava.