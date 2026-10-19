Noi schimbări la ACET Suceava – doi membri ai Consiliului de Administrație au fost înlocuiți prin decizie AGA

Vântul schimbării bate din nou puternic la ACET Suceava, unde luni a avut loc o ședință AGA de câteva ore, în urma căreia s-au produs mai multe modificări importante.

Pe de o parte, prin decizia Adunării Generale a Acționarilor, în care votul majoritar este al Primăriei Suceava, au fost revocați doi dintre membrii Consiliului de Administrație al ACET: Anda Violeta Rață și Dan Merchea.

În locul acestora, Consiliul de Administrație a fost completat cu Sergiu Horobeț (directorul de exploatare al ACET și director general peste 13 ani la serviciul public de apă-canal din Târgu Mureș) și Irina Jităreanu (auditor financiar, expert contabil, cu experiență profesională ca președinte CA la Nova Apaserv Botoșani. La ACET Suceava a fost economist în gestiune economică, șef de compartiment audit intern și auditor intern sectorul public din 2008 până în prezent).

Reprezentantul municipalității în AGA la ACET, Dan Ioan Cușnir, a declarat că aceste două numiri au fost transmise către AMEPIP și că cei doi au zeci de ani experiență în domeniul public.

”Această AGA la ACET este probabil singura ședință din ultimii mulți ani în care s-au respectat absolut toți pașii procedurali de convocare și desfășurare. Ne-am asigurat că propunerile pe care le ducem în fața votului AGA sunt persoane cu zeci de ani experiență și nu ne permitem vreodată să aducem în fața votului persoane care au avut aviz negativ AMEPIP, fără experiență solidă în domeniul de activitate”, a precizat viceprimarul Dan Cușnir.

Înlocuirea celor doi membri CA deschide calea spre o nouă schimbare la nivelul conducerii societății de apă-canal, la care în ultimele luni s-au ”rotit” pe funcția de director general Florin Olaru și Lorand Ercse.