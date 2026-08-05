Noi ghiduri audio tour, la Muzeul de Istorie Suceava

Vizita la Muzeul de Istorie Suceava devine, de acum, o experiență și mai captivantă. Muzeul Național al Bucovinei pune la dispoziția publicului noile ghiduri audio tour, un sistem modern care îi însoțește pe vizitatori într-o călătorie prin istoria muzeului și a clădirii care îl găzduiește.

Disponibile în limbile română, engleză și germană, ghidurile audio oferă explicații accesibile și atractive, povești mai puțin cunoscute și informații de specialitate despre patrimoniul muzeului. Astfel, fiecare sală și fiecare exponat capătă o nouă dimensiune, iar vizitatorii descoperă nu doar ceea ce văd, ci și contextul istoric care dă viață obiectelor expuse.

Un capitol special este dedicat chiar istoriei clădirii monument istoric care adăpostește astăzi Muzeul de Istorie. Construită între anii 1901 și 1903, după planurile arhitectului austriac Johann Buchner, clădirea a fost, de-a lungul timpului, sediul Prefecturii județului, reședință a prefectului și sediu al Sfatului Popular al orașului. În perioada 1954–1955 i-a fost adăugată o nouă aripă, realizată cu respectarea proporțiilor și detaliilor originale, iar din 1968 a devenit sediul Muzeului Județean Suceava, astăzi Muzeul Național al Bucovinei. „Ratată” de valul demolărilor din perioada comunistă, după cum a spus dr. Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, clădirea a rămas unul dintre cele mai reprezentative monumente ale Sucevei și un martor al evoluției orașului.

Noile ghiduri audio și info-chioșcul interactiv au fost implementate pentru a îmbunătăți experiența de vizitare, oferind publicului acces rapid și atractiv la informații despre patrimoniul muzeului și istoria edificiului.

La 31 iulie 2026 s-au împlinit 10 ani de la redeschiderea Muzeului de Istorie Suceava, după amplul proces de restaurare și modernizare care a redat comunității unul dintre cele mai valoroase monumente istorice ale orașului. Astăzi, la un deceniu de la acel moment, muzeul continuă să se dezvolte și să investească în experiența vizitatorilor, iar noile ghiduri audio tour reprezintă încă un pas important în apropierea publicului de patrimoniul Bucovinei.