Noi facilități pentru mișcare și relaxare în Lunca Sucevei

Zona de agrement de pe malul râului Suceava continuă să se dezvolte pentru a atrage cât mai mulți suceveni în aer liber. Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a anunțat suplimentarea facilităților din Lunca Sucevei cu noi opțiuni dedicate sportului și petrecerii timpului liber. Potrivit acestuia, inițiativa vine ca o alternativă la utilizarea excesivă a tehnologiei. „Lumea nu este chiar așa conectată la dispozitive, precum credem. Ne dorim ca fiecare să aibă un motiv în plus pentru a ieși în aer liber, să facă mișcare”, a transmis primarul pe pagina sa de socializare.

Noile dotări sunt gândite pentru a acoperi o gamă mai largă de preferințe. Astfel, masa de tenis este destinată celor care vor să își testeze viteza de reacție și coordonarea. Masa are margini rotunjite pentru siguranța utilizatorilor și un fileu metalic rigid, antivandalism, conceput să reziste la utilizare intensă și intemperii. Jucătorii de teqball folosesc mingea de fotbal pe o masă curbată pentru a-și dezvolta tehnica și echilibrul, iar zona amenajată pentru șah este ideală pentru dezvoltarea concentrării și a răbdării.

Noile amenajări sunt gata să își primească vizitatorii, oferind opțiuni de recreere pentru copii, părinți și bunici.