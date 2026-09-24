Noi despăgubiri pentru exproprierile de la centura Rădăuți

Guvernul României aprobă astăzi o nouă alocare financiară destinată despăgubirii proprietarilor afectați de construcția centurii ocolitoare a municipiului Rădăuți și relocarea utilităților. Proiectul de hotărâre de guvern prevede suplimentarea sumelor stabilite inițial în anul 2020, iar printre beneficiarii acestor fonduri se numără zeci de localnici din zonă și mai multe primării, înscrise pe listă ca unități administrativ-teritoriale care dețin terenuri în coridorul de expropriere.

Conform notei de fundamentare și proiectului de act normativ, suma totală este de 165,8 mii lei, bani alocați de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, utilizând fonduri europene nerambursabile (FEDR) destinate cheltuielilor neeligibile.

Această actualizare vine după parcurgerea etapelor de măsurători pe teren și întocmirea documentațiilor cadastrale individuale de către OCPI, precum și în urma realizării unui nou raport de evaluare autorizat ANEVAR. Modificările vizează reglarea diferențelor de suprafețe constatate în teren și actualizarea categoriilor de folosință sau a numelor deținătorilor. Reprezentanții ministerului au subliniat că nu este vorba despre noi exproprieri, ci despre clarificarea situației reale a imobilelor afectate de amplasamentul suplimentar.

Unități administrativ-teritoriale din Suceava, pe lista despăgubiților

Pe lista entităților ce urmează să primească sume suplimentare figurează și primăriile localităților de pe traseu, care dețin terenuri în domeniul privat. Zonele unde s-au realizat măsurătorile cadastrale individuale și unde se aplică actualizările de sume sunt: municipiul Rădăuți, comuna Volovăț, comuna Horodnic de Jos și comuna Horodnic de Sus.

Dezmembrarea și actualizarea tehnică au vizat un număr de 99 de imobile incluse inițial în HG nr. 794/2020. După ce hotărârea de guvern va fi publicată în Monitorul Oficial, Ministerul Transporturilor va vira sumele aprobate în termen de cel mult 30 de zile într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). De acolo, fondurile vor fi puse la dispoziția proprietarilor privați și a autorităților locale expropriate, permițând finalizarea procedurilor juridice legate de acest obiectiv de infrastructură.