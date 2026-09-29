Noi decizii ale instanțelor deschid calea pentru revenirea lui Lorand Ercse la conducerea ACET Suceava

Lupta pentru conducerea operatorului regional ACET Suceava, care se poartă acum în instanță, a înregistrat o nouă victorie de partea celor care doresc ca luarea deciziilor să fie făcută la nivel județean, cu participarea primăriilor care fac parte din AJAC.

Noile decizii ale instanțelor de judecată deschid calea pentru revenirea lui Lorand Ercse la conducerea ACET Suceava, în detrimentul lui Florin Olaru, care a revenit la conducere după o decizie AGA de înlocuire a doi membri ai Consiliului de Administrație – Andrei Păduraru și Lorand Ercse.

”Astăzi am obținut și suspendarea executării Hotărârii AGEA ACET nr. 21, privind eliminarea rolului AJAC în revocarea administratorilor. Tribunalul Suceava a admis cererile formulate de Județul Suceava, prin Consiliul Județean, de Fălticeni, Solca și AJAC și a respins ca neîntemeiate intervențiile Municipiului Suceava în sprijinul ACET. Disputa privește două decizii adoptate la 8 septembrie: modificarea regulilor privind rolul AJAC și înlocuirea lui Lorand Ercse și a lui Andrei Păduraru cu doi administratori provizorii. Municipiul Suceava, acționarul majoritar, a susținut aceste schimbări și s-a opus suspendării. La 25 septembrie, tribunalul a suspendat Hotărârea nr. 23, privind revocările și numirile. Astăzi a suspendat și Hotărârea nr. 21, privind modificarea actului constitutiv”, a declarat marți avocatul Traian Andronachi.

Avocat Traian Andronachi

Acesta a ținut să precizeze că lupta în justiție nu este încheiată, dar s-a arătat încrezător în independența judecătorilor și în corectitudinea actului de justiție.

”Am câștigat suspendarea, nu încă anularea definitivă. Procesele continuă, iar părțile au dreptul să exercite căile legale de atac. Măsurile dispuse sunt însă executorii și trebuie respectate cât timp produc efecte.

Consecințele sunt concrete. Modificarea contestată privind rolul AJAC nu mai poate fi aplicată pe durata suspendării. În privința Consiliului de Administrație, tribunalul explică expres, în motivarea privind Hotărârea nr. 23, că Lorand Ercse și Andrei Păduraru își continuă mandatele definitive aflate în curs. Este păstrată temporar componența anterioară a Consiliului, în limitele duratei și condițiilor mandatelor, fără a fi tranșate alte litigii sau cauze de încetare a acestora.

Consiliului de Administrație, în această componență, îi revin deciziile privind conducerea executivă, cu respectarea legii, a actului constitutiv și a contractelor de mandat. Instanța nu numește automat un director executiv. Numirea este de competența Consiliului”.

Tribunalul a precizat că suspendarea nu lasă societatea fără administrare. Au fost suspendate hotărârile contestate, nu activitatea ACET, care merge mai departe, în ciuda vremurilor tulburi.