Actualitate

Noi curse de prânz pentru elevii din Plopeni, Salcea și Prelipca

Noi curse de prânz pentru elevii din Plopeni, Salcea și Prelipca
Noi curse de prânz pentru elevii din Plopeni, Salcea și Prelipca

Viceprimarul Daniel Ungurian a anunțat, vineri, că în urma unei analize a gradului de încărcare a autobuzelor, TPL Suceava a constatat un număr extrem de mare de pasageri la cursele de la ora 14:00, care asigură transportul elevilor către casă după finalizarea orelor de curs.

Pentru a crește confortul călătoriei și a decongestiona liniile suprasolicitate, începând de luni, 5 octombrie a.c., va fi introdusă o cursă suplimentară pe linia M114 – Prelipca, cu următorul program fix:

  • ora 13:20 – plecare din capătul de traseu stația de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” (fosta autogară);
  • ora 14:20 – plecare din Prelipca către Suceava.

Această nouă cursă vine în sprijinul elevilor care încheie cursurile la ora 13:00, precum și pentru cei din clasele primare de la Școala Filadelfia, care termină programul la ora 12:30.

Prin introducerea acestui vehicul suplimentar, autoritățile estimează o reducere substanțială a aglomerației la cursa de la ora 13:00 către Salcea, autobuzul M111, precum și la cursele de la ora 14:20 care deservesc localitățile Prelipca și Văratec.

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