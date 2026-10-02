Noi curse de prânz pentru elevii din Plopeni, Salcea și Prelipca

Viceprimarul Daniel Ungurian a anunțat, vineri, că în urma unei analize a gradului de încărcare a autobuzelor, TPL Suceava a constatat un număr extrem de mare de pasageri la cursele de la ora 14:00, care asigură transportul elevilor către casă după finalizarea orelor de curs.

Pentru a crește confortul călătoriei și a decongestiona liniile suprasolicitate, începând de luni, 5 octombrie a.c., va fi introdusă o cursă suplimentară pe linia M114 – Prelipca, cu următorul program fix:

ora 13:20 – plecare din capătul de traseu stația de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” (fosta autogară);

ora 14:20 – plecare din Prelipca către Suceava.

Această nouă cursă vine în sprijinul elevilor care încheie cursurile la ora 13:00, precum și pentru cei din clasele primare de la Școala Filadelfia, care termină programul la ora 12:30.

Prin introducerea acestui vehicul suplimentar, autoritățile estimează o reducere substanțială a aglomerației la cursa de la ora 13:00 către Salcea, autobuzul M111, precum și la cursele de la ora 14:20 care deservesc localitățile Prelipca și Văratec.