Noi condamnări într-un dosar de corupție de la „Permise”. Pedepse cu suspendare, inclusiv pentru un polițist examinator

Tribunalul Suceava a dat sentința, vineri, într-un dosar de corupție vizând circuitul de corupție de la Serviciul Permise și Înmatriculare Auto Suceava, din perioada în care la conducere era Radu Ionuț Obreja.

Au fost date sentințe însă doar față de cinci dintre inculpați, care au mers pe procedura simplificată, în timp ce față de ”peștii mari” s-a dispus disjungerea.

Printre cei care au primit o pedeapsă se află și Gheorghe Ionel Perijoc, agent de poliție examinator, care a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare, pentru 14 infracțiuni de complicitate la luare de mită. Pedeapsa acestuia a fost suspendată însă condiționat, pe durata unui termen de încercare de 4 ani.

De precizat că acesta are emisă și o pedeapsă cu executare, în alt dosar, dar ambele sunt la prima instanță, deci nu tranșate definitiv.

Un alt amănunt, în dosarul în care s-a dat acum soluția, acuzația de constituire a unui grup infracțional a picat, prin împlinirea termenului de prescriere.

Au mai fost condamnați de către Tribunalul Suceava, prin sentința de vineri, 18 septembrie, următorii inculpați:

Costică Boicu – 2 ani și 2 luni, pentru complicitate la luare de mită (2 fapte), cu suspendare, termen de încercare de 3 ani;

Sergiu Ioan Bordei – 2 ani, pentru o infracțiune de complicitate la luare de mită, termen de supraveghere de 3 ani;

Bogdan Alexandru Ștefan, zis ”Chinezu”, 2 ani de închisoare, termen de încercare de 3 ani, tot pentru o faptă;

Lică Misteață, 2 ani și 4 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luarea de mită, în formă continuată (4 acte materiale), tot cu suspendare pe un termen de încercare de 3 ani.

Tribunalul Suceava a dispus disjungerea cauzei și judecata separată în privința restului inculpaților: Radu Ionuţ Obreja, Florin Valy Finiş, Marius Ioan Boaru, Nicolae Cezar Macoviciuc, Leon Ionuţ Mihăiescu, Tudor Marius Mihăilă, Paul Alexandru Butnariu, Vasile Gabriel Beclea, Vasile Vlăduţ Biserică, Ion Bodnar, Raluca Bolohan, Florin Bolohan, Ioan Carcea, Florin Dumitru Cazac, Florin Alin Gafiţa, Petru Lupu, Paul Mureş, Silviu Lucian Pandelea, Vasile Lucian Raicu, Florin Costel Spoială, Petru Ţipău, Constantin Ursan și Dorin Octav Zugravu.

Sentința Tribunalului Suceava nu este definitivă și poate fi atacată, dacă va exista vreo parte interesată în acest sens.

Toți inculpații amintiți în articol se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință definitivă judecătorească față de ei.