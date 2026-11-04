Noi cazuri de turbare confirmate la bovine, animale care reprezintă ”fundul sacului” pentru acest virus care este mortal și la om

Răspândirea rabiei în județ a devenit, din păcate, o certitudine, confirmată și de probele de laborator, după ce toate datele indicau că virusul circulă de ceva vreme prin această zonă a țării.

Analizele de laborator au confirmat rabia la două bovine, la un crescător din satul Giurgești, comuna Vulturești, și la o treia bovină din satul Românești, comuna Grănicești.

În cazul satului Giurgești mai există un alt crescător care a raportat un caz similar, tot la o bovină, aici fiind deocamdată suspiciuni de rabie, dar suspiciuni care se îndreaptă spre certitudine.

După cum se știe în mediul specialiștilor veterinari, vaca este un „fund de sac” al virusului. Asta înseamnă că rabia ajunsă la bovină a trecut deja prin alte specii, cel mai adesea vulpi, dar poate fi vorba și de câini hoinari, care pot aduce virusul în gospodării.

Directorul adjunct al Direcției Sanitar Veterinare Suceava, medicul veterinar Dumitru Țăran, a declarat pentru Monitorul de Suceava că cel puțin în cazului satului Giurgești este nevoie de o campanie imediată de vaccinare a tuturor bovinelor aflate în focar, pe o rază de 3 kilometri. În acest sens, se va convoca de urgență o ședință la Prefectura Suceava, unde se va întruni Centrul Local de Combatere a Bolilor.

Toate persoanele care au intrat în contact cu bovinele bolnave sunt și ele vaccinate imediat antirabic, fiind notificată în acest sens Direcția de Sănătate Publică Suceava.

Pentru cine nu știe încă, virusul rabiei ucide și animalul, dar și omul, dacă se instalează în organism. Un animal infectat aflat în faza agresivă a bolii poate transmite virusul unei persoane prin mușcătură sau zgârietură. Ultimul deces provocat de rabie în România a fost înregistrat anul trecut, la Iași. Victima a fost un bărbat mușcat de un câine, care s-a prezentat prea târziu la spital, iar diagnosticul a fost stabilit abia într-un stadiu avansat al bolii. Recent, în octombrie, în județ s-au mai confirmat alte două cazuri de turbare, unul tot la o vacă, în satul Nicani, comuna Zamostea, și unul la o vulpe, la Solca.

Câinii fără stăpân, un mare pericol în cazul rabiei. Ce ne facem dacă turbarea ajunge la câini dintr-o zonă urbană?

O problemă extrem de delicată în problema rabiei este cea a câinilor hoinari, care se găsesc în mai toate localitățile din județul nostru, urbane, dar și rurale. Aceștia se deplasează de la marginea pădurilor în zonele locuite, putând astfel răspândi extrem de ușor rabia, care are ca izvor principal de obicei vulpile. Prin urmare, problema câinilor fără stăpân este în legătură directă cu rabia. Nici nu vrem să ne gândim ce poate însemna ca, în municipiul Suceava, de exemplu, să se răspândească turbarea printre câinii de pe străzi, care pot apoi mușca oameni.