„Recruţii din Rădăuţi”

„Dacă altădată, la plecare, tinerii recruţi îşi înecau amarul în băutură, ştiind că în armată îi aşteaptă, mizeria, bătaia şi foametea, acum recruţii contingentului 1948 din judeţul Rădăuţi, au plecat în cântece de bucurie, mândri ca nişte vrednici ostaşi ai armatei R.P.R. Din curtea cercului coloana de tineri cu fanfara în frunte, a pornit spre gară, în scandări entuziaste de lozinci. La gară veniseră şi părinţii tinerilor, bărbaţi şi femei, care-şi conduceau fii ce plecaseră în armată, rămânând şi ei uimiţi de felul în care noul contingent de tineri primeşte chemarea Ţării la datorie”.

„Lupta Poporului”, Anul III, Nr. 367, Octombrie 1948.

„Noi capacităţi de producţie la Fabrica de spirt”

„Ca de obicei, în timpul lunilor de vară, la Fabrica de spirt din Rădăuţi s-au făcut lucrări de remont. Cu acest prilej a fost mărită şi capacitatea de producţie a fabricii. S-au montat 3 linuri de fermentare, o coloană de rafinare, două de flegmatoare şi un condensator. Datorită măsurilor tehnico-organizatorice care au fost luate probele tehnologice s-au desfăşurat în bune condiţiuni, terminîndu-se cu două zile mai devreme. Prin intrarea în funcţiune a noilor capacităţi, fabrica va realiza anual o producţie cu 4.500.000 lei mai mare decît pînă acum. Potrivit calculelor făcute, productivitatea muncii va creşte cu peste 10 procente”.

„Zori Noi”, Anul XXII, nr. 6160, Octombrie 1967.