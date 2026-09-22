„Noaptea Cercetătorilor Europeni” revine vineri după-amiază la Suceava, pe platoul universității

Sucevenii pasionați de știință, tehnologie și cercetare sunt invitați vineri, 25 septembrie, între orele 16:00 și 22:00, la „Noaptea Cercetătorilor Europeni”, un eveniment prezent în fiecare toamnă pe platoul din fața Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și la Observatorul Astronomic. Evenimentul le aduce și de această dată celor pasionați experimente, prezentări, concursuri și ateliere prin care cercetătorii prezintă, pe înțelesul tuturor, tehnologiile care pot schimba viața de zi cu zi.

Evenimentul este organizat pe mai multe zone de interes științific, începând cu Zona Hands-On care e rezervată științei interactive: astronomie și radioastronomie, nanotehnologii, IT și realitate augmentată, radioamatori, speologie și arheologie, robotică și mecatronică, energie și automobil electric, imprimante 3D, casă inteligentă, bio-ecologie, alimentație și sănătate, experimente de biofizică și biochimie distractivă.

O altă zonă de interes pentru publicul participant ar fi Zona Agora, care propune discuții pe teme de știință, tehnologie și inginerie, ateliere de istorie, geografie, economie, drept, inventică, filme științifice, planetariu și dezbateri ReCoNnect.

Se poate intra apoi în Zona SciFun, o zonă care include jocuri, competiții sportive, program artistic, atelier de reciclare creativă, știință în artă, InfoEuropa, șah și scrabble uriaș, Radio USV, concursuri și tombole.

„Noaptea Cercetătorilor Europeni” are loc în fiecare an la sfârșitul lunii septembrie în peste 400 de orașe din mai mult de 25 de țări, având scopul de a apropia știința de public și de a crește interesul tinerilor pentru cercetare. Organizatorii evenimentului de la Suceava sunt USV, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Societatea Științifică „Cygnus” și Colegiul Național „Petru Rareș”, cu sprijinul Primăriei Suceava, al unor firme și al cercurilor științifice din școli.