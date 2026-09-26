O adevărată călătorie în lumea fascinantă a științei, plină de experimente inedite, prezentări captivante și concursuri, este ceea ce și-a propus și ediția din acest an a evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni.

Vineri după amiază, începând cu ora 16.00, cercetători de toate vârstele și-au dorit și au reușit să familiarizeze publicul cu rezultatele muncii lor, prin intermediul unor experimente ştiinţifice, dar şi prin prezentarea unor aparate, metode sau tehnologii care au schimbat sau care pot îmbunătăţi viaţa noastră cotidiană.

Evenimentul s-a derulat pe platoul din fața universității și la Observatorul Astronomic, fiind organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Societatea Științifică „Cygnus”, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și beneficiind de sprijinul autorităților locale ale Municipiului Suceava, al mai multor firme și al cercurilor științifice din școli.

Cuvântul de salut a fost transmis participanților de prof. univ. habil. Aurelian Rotaru, Prorector cu activitatea de cercetare științifică, dezvoltare și inovare în cadrul USV, care a ținut să transmită celor prezenți la eveniment:„ În acest an mi-a revenit mie onoarea și bucuria de a vă primi în campusul universității cu ocazia acestui eveniment, care a devenit o adevărată tradiție pentru întreg spațiul european.

Noaptea Cercetătorilor Europeni, eveniment de amploare europeană, i-a reunit pe iubitorii științei și cercetării pe esplanada USV

Unii dintre voi veți avea ocazia în această seară de a lua un prim contact cu această lume fascinantă a științei, de a întâlni oamenii din spatele descoperirilor și de a împărtăși din experiența lor.

Această noapte a cercetătorilor nu reprezintă un simplu eveniment de comunicare a științei, ci reprezintă o punte între universitate, școală, mediul economic și societate.”

Activitățile celor peste 60 de expozanți și cercetători au inclus Zona HandsON, cu activități legate de știință, tehnologie, inginerie în slujba păcii și securității, cu roboți în sprijinul sustenabilității, experimente diverse, realitate virtuală și augmentată, sustenabilitate prin energii regenerabile, fizică și chimie distractivă, radioamatori și radioastronomie, IT, speologie și responsabilitate, bio-ecologie sustenabilă și medicină, nanotehnologii, casa inteligentă sustenabilă, automobilul autonom, astronomie și astrofizică, alimentație și sănătate, sisteme automate și drone, imprimante 3D.

Noaptea Cercetătorilor Europeni, eveniment de amploare europeană, i-a reunit pe iubitorii științei și cercetării pe esplanada USV

Au fost prezentate publicului domenii precum Agora, cu prezentări captivante și concursuri cu premii atrăgătoare, discuții cu cercetătorii și expoziții tematice, într-o zonă care a cuprins inventică și inovare pentru sustenabilitate, filme științifice, planetariu, ReCoNnect – dezbateri pe teme științifice: orașe inteligente, industrii creative, impactul inteligenței artificiale asupra societății, realitate virtuală și îmbunătățită, energii regenerabile, antreprenoriat, precum și Zona SCI-FUN dedicată științei interactive, experimentelor distractive legate de știință, unde participanții au experimentat și și-au testat înclinațiile spre știință, explorând activităţi captivante, jocuri scifun, precum reciclare creativă pentru sustenabilitate, InfoEuropa, Știința în artă, șah, scrable, jocuri creative și psihoterapie, mișcare și sport, program artistic.

Noaptea Cercetătorilor Europeni este un eveniment care își propune de ani buni să aducă știința mai aproape de societate și să crească interesul tinerilor pentru cercetare. În fiecare an, la sfârșitul lunii septembrie, cercetătorii din peste 25 de țări și peste 400 de orașe din Europa celebrează, prin întâlnirile cu publicul, contribuțiile științei la dezvoltarea sustenabilă a unei societăți mai bune.