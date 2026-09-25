„Nisipuri mișcătoare” la ACET – instanța a dispus suspendarea executării deciziei prin care a fost schimbată conducerea societății

Lupta pentru ACET a intrat într-o nouă fază, de data aceasta prin intermediul instanțelor de judecată.

Instanțe care au decis suspendarea executării deciziei prin care a fost schimbată conducerea societății furnizoare de servicii de apă-canalizare, de la începutul lunii septembrie. Practic, numirea lui Florin Olaru ca director al ACET, de către Consiliul de Administrație, este blocată, după numai două săptămâni, fiind deschisă calea pentru revenirea pe funcție a lui Lorand Ercse.

Consultat pe această temă, avocatul Traian Andronachi a precizat faptul că Tribunalul Suceava a admis, la 25 septembrie 2026, cererea de ordonanță președințială formulată de Orașul Solca, pe care l-a reprezentat în acest dosar. Prin Hotărârea nr. 301/2026, pronunțată în dosarul nr. 4333/86/2026, instanța a dispus suspendarea executării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ACET nr. 23 din 8 septembrie 2026, până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare din dosarul nr. 4332/86/2026.

De asemenea, „instanța a respins excepția lipsei de interes invocată de ACET, precum și excepția inadmisibilității cererii, invocată de ACET și de Municipiul Suceava. Totodată, a respins, ca neîntemeiată, cererea de intervenție accesorie formulată de Municipiul Suceava în sprijinul ACET.

CA-ul va face o modificare. Tribunalul a respins, ca inadmisibilă, și cererea ACET de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a art. 133 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Această soluție privește admisibilitatea sesizării Curții Constituționale, nu examinarea pe fond a constituționalității textului de lege”.

Altfel spus, instanța a dispus suspendarea executării hotărârii, nu anularea acesteia. Măsura este provizorie, iar soluția asupra cererii de suspendare poate fi atacată cu apel. Legalitatea hotărârii contestate urmează să fie analizată în procesul de anulare.

„Am susținut de la început că o participație redusă la capital nu justifică ignorarea drepturilor unui acționar. Dreptul de a cere respectarea legii nu este rezervat celor care dețin majoritatea. Majoritatea are dreptul să decidă, dar în limitele legii.

Pentru mine, miza acestui demers depășește numele celor aflați în conducerea ACET. Ea privește respectarea regulilor și protejarea drepturilor comunităților reprezentate în societate. O comunitate mică trebuie să poată cere și obține protecție judiciară atunci când consideră că drepturile sale sunt încălcate.

Vom continua demersurile pe baza actelor, a probelor și a argumentelor juridice, cu respect pentru independența instanțelor și pentru dreptul tuturor părților de a-și susține poziția”, a adăugat avocatul Traian Andronachi.

Trebuie spus faptul că și de cealaltă parte a baricadei sunt demarate acțiuni în justiție care ar putea aduce răsturnări de situație similare, încât, până la o decizie definitivă a instanțelor, la ACET rămân „nisipuri mișcătoare”, cu conducere care ba apare, ba dispare.