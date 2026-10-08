Nicoleta Bogoș a obținut un nou mandat la Biblioteca Municipală din Câmpulung Moldovenesc

Biblioteca Municipală „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Nicoleta Petronela Bogoș a obținut un nou mandat de manager, pentru perioada 2026–2030, după ce proiectul său de management a primit nota 10, în unanimitate, din partea comisiei de evaluare.

Pentru Biblioteca Municipală „George Bodea”, noul mandat vine după patru ani în care instituția a trecut printr-un amplu proces de reorganizare și reconstrucție. Din 2022 până în prezent, biblioteca și-a refăcut fondul de carte, și-a diversificat activitățile, a atras proiecte și finanțări și a ajuns să fie un punct important al vieții culturale din Câmpulung Moldovenesc.

Evaluarea pentru perioada 2022–2026 și noul proiect de management au fost susținute public în fața comisiei de specialitate, iar rezultatul a fost unul unanim: nota 10.

De la o bibliotecă aflată în dificultate la un spațiu cultural activ

Atunci când Nicoleta Bogoș a preluat conducerea bibliotecii, la sfârșitul anului 2022, instituția se afla într-o situație dificilă. Existau probleme logistice importante, iar o parte considerabilă a fondului de carte fusese afectată de condițiile improprii în care fusese depozitat.

În următorii patru ani, biblioteca a trecut printr-un proces de refacere care nu a însemnat doar recuperarea patrimoniului, ci și schimbarea modului în care instituția se raportează la comunitate.

Un rol important l-au avut administrația locală, voluntarii, donatorii și reprezentanții mediului economic local.

Rezultatele sunt vizibile și în cifre

36.456 de cărți noi au fost integrate în gestiunea bibliotecii în această perioadă, contribuind la refacerea fondului de carte. Dintre acestea, peste 25.517 volume au fost obținute gratuit, prin donații și campanii desfășurate cu sprijinul comunității.

Este una dintre cele mai importante schimbări produse în ultimii ani, mai ales în condițiile în care biblioteca pornise de la un fond de carte serios afectat.

De la 9 activități la sute de evenimente și ateliere

Transformarea bibliotecii se vede și în activitatea sa publică. Dacă în 2022 au fost organizate doar 9 acțiuni, în anii următori numărul activităților a crescut spectaculos. În perioada analizată au fost organizate peste 200 de ateliere educaționale și 407 acțiuni culturale, care au atras, în total, 45.366 de beneficiari fizici la sediul bibliotecii.

Biblioteca a devenit astfel mai mult decât un loc de unde se împrumută cărți. A găzduit activități pentru copii, tineri, adulți și seniori și a început să funcționeze tot mai mult ca un spațiu în care oamenii se întâlnesc, învață și participă la viața comunității. Această schimbare este una dintre principalele direcții pe care conducerea bibliotecii dorește să le continue în următorii patru ani.

Proiecte europene și bani atrași din afara bugetului local

O altă componentă importantă a mandatului 2022–2026 a fost orientarea către proiecte și parteneriate externe. Biblioteca a obținut finanțări nerambursabile, între care se numără un proiect prin PNRR pentru digitalizare, dar și parteneriatul internațional Erasmus+ BRIDGES, în valoare de 32.000 de euro.

Proiectul BRIDGES este derulat împreună cu școli și biblioteci din Italia și Spania, deschizând pentru Biblioteca Municipală din Câmpulung Moldovenesc o perspectivă europeană și noi oportunități de colaborare.

Pentru o instituție culturală locală, astfel de proiecte înseamnă nu doar bani pentru dezvoltare, ci și acces la experiențe, metode și parteneriate care pot fi aduse în comunitate.

Tot mai mulți cititori folosesc biblioteca

Și numărul utilizatorilor activi a crescut. În 2026, biblioteca avea 1.745 de cititori înscriși, raportat la o populație municipală de peste 15.000 de locuitori. Potrivit datelor prezentate în evaluare, aceasta înseamnă o rată de participare de peste 11% din populația municipiului.

Cifra este relevantă mai ales prin raportare la transformarea instituției din ultimii ani: biblioteca a reușit să atragă oameni prin colecțiile sale, dar și prin activitățile, proiectele și serviciile pe care le oferă.

Ce urmează în mandatul 2026–2030

Dacă primul mandat a fost concentrat în mare parte pe refacere, reorganizare și dezvoltare, noul proiect de management propune trecerea la o etapă în care biblioteca să devină și mai accesibilă, mai modernă și mai conectată la nevoile comunității.

Una dintre direcțiile importante este digitalizarea. Se urmărește finalizarea catalogării electronice a fondului de carte, astfel încât cititorii să poată găsi mai ușor cărțile disponibile. Sunt prevăzute și soluții simple, care să le permită utilizatorilor să împrumute sau să returneze cărțile mai ușor, inclusiv printr-un sistem de tip self-service și o cutie securizată pentru returnarea cărților, disponibilă permanent. În plan este și introducerea unui chatbot, care să poată răspunde automat la întrebările uzuale ale cititorilor. Dar noua strategie nu înseamnă doar tehnologie.

O bibliotecă mai verde și mai apropiată de comunitate

Un alt obiectiv este transformarea spațiului din jurul bibliotecii într-un loc care să poată fi folosit pentru activități culturale și educaționale.

Este propusă amenajarea unui amfiteatru modular, realizat din materiale recondiționate, care să poată găzdui evenimente în aer liber.

Un proiect aparte este „Biblioteca de Semințe”, realizată în parteneriat cu seniorii din comunitate. Ideea este ca biblioteca să devină și un loc în care să fie păstrată și transmisă mai departe memoria unor practici tradiționale locale.

În același timp, instituția își propune să reducă folosirea hârtiei și să mute cât mai multe dintre operațiunile administrative în format digital.

Mai multe servicii pentru copii și persoane vulnerabile

Noua strategie acordă o atenție specială incluziunii. Biblioteca își propune să dezvolte Ludoteca senzorială, destinată copiilor cu cerințe educaționale speciale, și să extindă serviciul de livrare a cărților la domiciliu pentru persoanele care nu se pot deplasa.

Un alt obiectiv este atragerea unor voluntari internaționali prin Corpul European de Solidaritate, ceea ce ar putea aduce noi competențe și experiențe în activitățile bibliotecii. Tinerii îi învață pe seniori, iar seniorii transmit mai departe memoria locului. Una dintre ideile interesante ale noului mandat este apropierea generațiilor.

Biblioteca dorește să dezvolte programe prin care tinerii să îi ajute pe seniori să se familiarizeze cu tehnologia și mediul online. Vor fi implicați inclusiv tineri interesați de platforme precum TikTok, Instagram sau BookTok.

În sens invers, seniorii vor putea transmite mai departe povești, amintiri și informații despre istoria locală, prin ateliere de istorie orală.

Aceste activități ar urma să se desfășoare inclusiv într-un viitor spațiu multifuncțional amenajat la subsolul clădirii.

Biblioteca vrea să fie „a treia casă” a comunității

În lipsa, cel puțin temporară, a altor spații funcționale pentru spectacole sau proiecții în municipiu, Biblioteca Municipală își asumă și un rol mai larg în viața orașului. Ideea este ca biblioteca să fie un loc în care oamenii să vină nu doar pentru cărți, ci și pentru întâlniri, expoziții, ateliere, proiecții, activități pentru copii sau evenimente culturale.

Un spațiu deschis tuturor, sigur și accesibil, în care tradiția locală să poată sta alături de tehnologie și de proiectele europene.

„Nota 10 nu este un premiu personal”

Nicoleta Bogoș consideră că rezultatul evaluării este, înainte de toate, o recunoaștere a muncii întregii comunități care a contribuit la transformarea bibliotecii. „Nota 10 obținută în unanimitate nu este un premiu personal, ci o confirmare juridică și administrativă a faptului că Biblioteca Municipală din Câmpulung Moldovenesc a redevenit o instituție vie, stabilă și performantă”, a declarat managerul Bibliotecii Municipale „George Bodea”.

„Meritul aparține întregii echipe reduse a bibliotecii, administrației locale care a crezut în această viziune și, mai ales, comunității noastre de cititori și voluntari, care a transformat această instituție în inima culturală a orașului. Mandatul 2026–2030 este despre maturitate, tehnologie pusă în slujba oamenilor și păstrarea identității noastre bucovinene într-un circuit european”, a mai transmis Nicoleta Bogoș.