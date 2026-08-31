Administrație

Nicolae Robu, prezent alături de pelerinii care au pornit pe drumul Via Mariae

Nicolae Robu, prezent alături de pelerinii care au pornit pe drumul Via Mariae
Nicolae Robu, prezent alături de pelerinii care au pornit pe drumul Via Mariae

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a fost prezent luni, împreună cu administratorul public al județului Neamț, Lucian-Ovidiu Micu, alături de pelerinii care au pornit pe drumul Via Mariae, într-o călătorie specială prin locuri încărcate de credință, istorie și spiritualitate.

“Via Mariae este mai mult decât un traseu. Este un drum al sufletului, care unește oameni, comunități și locuri de o frumusețe extraordinară.

În acest an, mă bucur în mod deosebit că pelerinajul este organizat împreună cu prietenii și partenerii noștri din județul Neamț”, a precizat Nicolae Robu. El a arătat că traseul care pornește de la Văratec și Agapia și ajunge, prin Sihla, Sihăstria, Mănăstirea Neamț, Sihăstria Râșcăi, Bogdănești și Slatina, până la Voroneț, este o adevărată călătorie prin inima spirituală a Moldovei.

Nicolae Robu, prezent alături de pelerinii care au pornit pe drumul Via Mariae
Nicolae Robu, prezent alături de pelerinii care au pornit pe drumul Via Mariae

“Consiliul Județean Suceava susține și promovează Via Mariae, pentru că acest proiect înseamnă credință, patrimoniu, natură și o oportunitate importantă de promovare a județului Suceava și a turismului religios.

Le doresc tuturor pelerinilor drum bun, putere, sănătate și liniște sufletească!

Maica Domnului să le ocrotească pașii și să îi însoțească pe tot parcursul acestei frumoase călătorii!”, a transmis Nicolae Robu.

Nicolae Robu, prezent alături de pelerinii care au pornit pe drumul Via Mariae
Nicolae Robu, prezent alături de pelerinii care au pornit pe drumul Via Mariae
Nicolae Robu, prezent alături de pelerinii care au pornit pe drumul Via Mariae
Nicolae Robu, prezent alături de pelerinii care au pornit pe drumul Via Mariae
Nicolae Robu, prezent alături de pelerinii care au pornit pe drumul Via Mariae
Nicolae Robu, prezent alături de pelerinii care au pornit pe drumul Via Mariae

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