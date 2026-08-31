Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a fost prezent luni, împreună cu administratorul public al județului Neamț, Lucian-Ovidiu Micu, alături de pelerinii care au pornit pe drumul Via Mariae, într-o călătorie specială prin locuri încărcate de credință, istorie și spiritualitate.

“Via Mariae este mai mult decât un traseu. Este un drum al sufletului, care unește oameni, comunități și locuri de o frumusețe extraordinară.

În acest an, mă bucur în mod deosebit că pelerinajul este organizat împreună cu prietenii și partenerii noștri din județul Neamț”, a precizat Nicolae Robu. El a arătat că traseul care pornește de la Văratec și Agapia și ajunge, prin Sihla, Sihăstria, Mănăstirea Neamț, Sihăstria Râșcăi, Bogdănești și Slatina, până la Voroneț, este o adevărată călătorie prin inima spirituală a Moldovei.

Nicolae Robu, prezent alături de pelerinii care au pornit pe drumul Via Mariae

“Consiliul Județean Suceava susține și promovează Via Mariae, pentru că acest proiect înseamnă credință, patrimoniu, natură și o oportunitate importantă de promovare a județului Suceava și a turismului religios.

Le doresc tuturor pelerinilor drum bun, putere, sănătate și liniște sufletească!

Maica Domnului să le ocrotească pașii și să îi însoțească pe tot parcursul acestei frumoase călătorii!”, a transmis Nicolae Robu.

Nicolae Robu, prezent alături de pelerinii care au pornit pe drumul Via Mariae

Nicolae Robu, prezent alături de pelerinii care au pornit pe drumul Via Mariae