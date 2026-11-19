Vicepreședintele Consiliului Județean Nicolae Robu s-a întâlnit, în Barcelona, Spania, cu unul dintre actorii celebrului serial “La Casa de Papel”, Darko Perić, cu care a discutat despre posibilitatea organizării unor evenimente în județ. Nicolae Robu a condus delegația județului Suceava la Târgul de Turism IBTM World 2026, iar la invitația consulului general Sandra Gătejeanu-Gheorghe a participat la evenimentul „Rumania: un destino, mil experiencias”, dedicat promovării României pe piața turistică spaniolă.

“Cu această ocazie m-am întâlnit și cu actorul Darko Perić, cunoscut pentru rolul Helsinki din serialul „La Casa de Papel”, cu care am discutat despre posibilitatea organizării unor festivaluri de film și muzică în Bucovina”, a spus Nicolae Robu. El a mai precizat că actorul și-a exprimat dorința de a vizita județul Suceava și a primit Pașaportul turistic al Bucovinei.