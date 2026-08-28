Nici un vinovat, verdict după șase ani, în cazul unui angajat de la cablu, care a murit electrocutat pe un stâlp

Judecătoria Suceava a dat sentința, vineri, 28 august, în dosarul privind o tragedie produsă tocmai în vara anului 2020, la Fântânele, soldată cu decesul unui bărbat care lucra la o firmă de montare cablu TV.

În dosar a fost judecată, ca parte responsabilă, compania DELGAZ GRID, dar au fost judecați și doi angajați ai acesteia, care răspundeau de rețeaua din zonă și care au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă. Procurorii au considerat că aceștia au avut vină pentru moartea violentă a unui bărbat în vârstă de 40 de ani, despre care vom detalia mai jos.

Judecătoria Suceava a dispus însă achitarea celor trimiși în judecată pe temeiul articolului 16, litera c, anume că nu există probe că inculpații au săvârșit infracțiunea de ucidere din culpă.

Așadar, verdict nevinovat pentru toți cei cercetați în dosar. Sau, altfel spus, a rămas vinovat doar mortul.

Judecătorii au respins și pretențiile civile formulate de urmașa decedatului.

Sentința Judecătoriei Suceava nu este definitivă și probabil va fi contestată de procurori.

Așadar, nici la șase ani distanță nu putem vorbi încă de o sentință definitivă.

Acum mai bine de șase ani de zile, pe 23 iunie 2020, un bărbat în vârstă de 40 de ani, din Verești, care lucra pentru o firmă care montează rețele de televiziune prin cablu, a murit pe raza comunei Fântânele, în timp ce lucra pe un stâlp al rețelei de electricitate.

Polițiștii au fost sesizați atunci despre faptul că pe drumul sătesc din Fântânele un bărbat s-a electrocutat și este în stare de inconștiență.

Personalul medical ajuns la fața locului a găsit victima fără semne vitale, ulterior fiind declarat decesul.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că Dan A., în vârstă de 40 de ani, din Verești, angajat al firmei Cable Vision Botoșani, se afla pe o scară, prins cu o centură, pe stâlpul pe care urma să monteze cablul, iar când a încercat să decupleze un amplificator s-a electrocutat, rămânând prins în centură, de unde a fost dat jos de colegi.

Polițiștii au deschis atunci dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de „ucidere din culpă”, „neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă” și „nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”.