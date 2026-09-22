Nici un vameș acuzat de luare de mită nu a primit mandat de arestare

Șase vameși au fost duși marți, 22 septembrie, la arestare la Tribunalul Suceava, dar nici unul nu a primit mandat.

Judecătorul de drepturi și libertăți a decis ca toți cei 6 lucrători vamali de la Punctul de Trecerea a Frontierei Racovăț, județul Botoșani, să fie cercetați în libertate sub control judiciar.

Soluția nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava.

În schimb, un alt judecător de la Tribunalul Suceava a decis, în același dosar penal, arestarea a două persoane, iar pentru alte trei arestul la domiciliu.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava au oferit detalii despre ancheta care vizează faptele de corupție din Punctele de Trecere a Frontierei Siret și Racovăț (județul Botoșani).

În total, sunt 19 persoane puse sub acuzare, din care 11 vameși și patru polițiști de frontieră.

Procurorii au reținut 11 persoane, 6 fiind lucrători vamali, un polițist de frontieră, dar și 4 contrabandiști.

Mai jos, redăm lista persoanelor propuse pentru arestare:

1. FEDIUC LOREDANA, lucrător vamal în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași – Biroul Vamal de Frontieră Racovăț, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată (zece acte materiale) și trafic de influență în formă continuată (șapte acte materiale);

2. ADĂSCĂLIȚEI DAFIN., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită în formă continuată (zece acte materiale) și complicitate la trafic de influență în formă continuată (șapte acte materiale);

3. SPINOSU IULIAN și CLIVEȚ CONSTANTIN, lucrători vamali în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași – Biroul Vamal de Frontieră Racovăț, fiecare pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită în formă continuată;

4. PAVĂL SORIN, IGNAT ADELINA SÎNZIANA și MATEI ALINA ELENA, lucrători vamali în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași – Biroul Vamal de Frontieră Racovăț, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată;

5. CONSTANTINESCU CEZAR SORIN, agent de poliție de frontieră în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani – Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită;

6. FORCOȘ VASILE VENUȚU, persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită (două infracțiuni) și cumpărare de influență, toate trei în formă continuată;

7. MARȚIN CONSTANTIN și ACATINCĂ ADAM, persoane fizice fără calitate specială, fiecare pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la dare de mită (două infracțiuni) și complicitate la cumpărare de influență, toate trei în formă continuată.

Față de opt inculpați s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, respectiv:

1. CÎMPANU MIHAI, funcționar în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și complicitate la luare de mită în formă continuată;

2. FOCA PETRICĂ, la data faptelor agent de poliție de frontieră în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani – Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată;

3. FERMAN CRISTIAN, agent de poliție de frontieră în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani – Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi, pentru săvârșirea a două infracțiuni de omisiunea sesizării;

4. BĂLUȚ LUCIAN, FLORESCU OVIDIU, BOLOHAN VALERIAN-CRISTINEL, LEMNARIU DORINA și DONȚU MARINICĂ, lucrători vamali în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași – Biroul Vamal de Frontieră Siret, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

În ce constau faptele, în descrierea procurorilor DNA

Procurori DNA Suceava au detaliat și faptele de care sunt acuzați cei 19 inculpați.

”În perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, inculpata Fediuc Loredana, în calitatea menționată anterior, ar fi primit, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, sume de câte 200 de euro de la inculpatul F.V.V., în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu.

Sumele de bani ar fi fost primite pentru a-i permite acestuia să tranziteze, pe tura sa de serviciu, Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț, județul Botoșani, cu bunuri interzise sau peste limita legală, aduse din Ucraina, fără documentele necesare și fără aplicarea măsurilor legale care se impuneau.

În acest context, inculpata ar fi efectuat în mod necorespunzător, formal, controlul vamal al autovehiculului cu care F.V.V. ar fi tranzitat punctul de trecere a frontierei.

În același context și în aceeași perioadă, inculpata Fediuc Loredana ar fi primit, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, sume de câte 200 de euro de la inculpatul F.V.V., pretinzând că poate interveni pe lângă alți funcționari vamali aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în situațiile în care aceasta nu era prezentă și nu efectua personal controlul vamal propriu-zis.

Inculpata ar fi promis că îi va determina pe aceștia să efectueze controale vamale formale asupra autovehiculului cu care inculpatul F.V.V. urma să tranziteze Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț.

În realizarea acestor demersuri, inculpata Fediuc Loredana ar fi beneficiat de ajutorul și sprijinul inculpatului A.D.

Ulterior, în perioada februarie – septembrie 2025, pentru aceleași demersuri, lucrătorii vamali Spinosu Iulian, Cliveț Constantin, Pavăl Sorin, Ignat Adelina Sînziana și Matei Alina Elena ar fi primit de la inculpatul F.V.V. diverse sume de bani și produse, pentru a efectua controale vamale formale, asupra autovehiculului cu care acesta urma să tranziteze Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț, în scopul asigurării unui tratament favorabil la trecerea frontierei.

În perioada octombrie 2024 – septembrie 2025, în aceeași modalitate, cu ocazia tranzitării frontierei României prin punctele de trecere a frontierei Racovăț și Siret, inculpatul F.V.V. ar fi oferit sume de bani și produse inculpaților Foca Petrică, Băluț Lucian, Florescu Ovidiu, Bolohan Valerian-Cristinel, Lemnariu Dorina și Donțu Marinică, pentru ca aceștia să efectueze controale vamale formale asupra autovehiculului cu care acesta urma să tranziteze frontiera, în scopul asigurării unui tratament favorabil la trecerea frontierei.

În legătură cu sumele de bani primite cu titlu de mită de inculpatul Foca Petrică, inculpatul F.V.V. ar fi beneficiat de sprijinul inculpatului Cîmpanu Mihai, angajat în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani, cel care ar fi intervenit pe lângă Foca Petrică, prevalându-se de influența sa asupra acestuia, pentru a-l determina să își îndeplinească în mod contrar îndatoririle de serviciu.

Facem precizarea că, în realizarea tuturor demersurilor menționate anterior, inculpatul F.V.V. ar fi beneficiat de sprijinul inculpaților A.A. și M.C.

La data de 8 aprilie 2025, inculpatul Ferman Cristian, în timp ce își exercita atribuțiile de serviciu în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Racovăț, județul Botoșani, deși inculpatul F.V.V. ar fi încercat să îi ofere o sumă de bani cu titlu de mită, ar fi omis cu intenție să sesizeze de îndată organele de urmărire penală cu privire la această faptă.

În aceleași condiții, la data de 15 iunie 2025, inculpatul Ferman Cristian ar fi aflat despre săvârșirea unei fapte de luare de mită de către lucrătorul vamal Spinosu Iulian și ar fi omis cu intenție să sesizeze de îndată organele de urmărire penală.

La data de 6 noiembrie 2024, inculpatul Constantinescu Cezar Florin ar fi dat, cu titlu de mită, foloase necuvenite unui agent de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 Pomârla, județul Botoșani, pentru ca acesta să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu privind legitimarea și efectuarea de verificări cu privire la prezența a două persoane în zona de competență, în cazul depistării acestora în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Racovăț, județul Botoșani”.

Cei opt inculpați plasați sub control judiciar trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanțele de dispunere a controlului judiciar, precum și interdicția de a exercita funcțiile publice în exercitarea cărora se presupune că ar fi săvârșit faptele (doar în cazul inculpaților Ferman Cristian, Băluț Lucian, Florescu Ovidiu, Bolohan Valerian-Cristinel, Lemnariu Dorina și Donțu Marinică).

Celor opt inculpați li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Procurorii au mai făcut precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.