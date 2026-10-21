Nici la stat, nici la privat

Nu s-a făcut de palton în campionatul nostru cel de toate etapele și doi antrenori, care păreau bine înfipți, se fac că vor să plece. Amândoi din Cluj și cu asta am spus totul. La U, Bergodi acuză lipsa investițiilor după ce Coubiș s-a vândut pe un preț nesperat, dar italianul uită că antrenează la un club în care se pompează bani publici. Pentru a-l menține la același nivel cu cel de anul trecut, locul 2 peste tot – cupă și campionat, e nevoie de conductă financiară cu debit mare, nu glumă. Iar banii pentru capriciile primarilor au cam început să se termine în țărișoară. Banii luați pe Coubiș pot ține echipa la un nivel rezonabil, fără achiziții care ar fi mărit și fondul de salarii. Dacă Bergodi vrea să tragă la campionat trebuie să meargă la altă echipă. Iar aia să nu fie CFR, unde Șumudică declară că speră să scape de retrogradare! Da, omul care zicea că-și asumă rezultatele începând din octombrie pretinde acum că se bate la play-out, asta dacă mai rămâne. E tot un fel de asumare. Nici în privat nu mai sunt bani. Interesant că antrenorii vânturați să le ia locul sunt incapabili cronici la export, dar considerați mari scule la intern. Rădoi, dat afară de niște turci obscuri după ce a antrenat echipa mai mult în vacanță decât în sezon, dar tot pe aici e și Reghecampf, și chiar Edi Iordănescu sau Dan Petrescu. Școala românească de antrenori, păstorită de Stoichiță, e întocmai după chipul și asemănarea păstorului. Cel mult mediocră, mai degrabă jalnică.

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Citesc și eu, ca și dumneavoastră, presă sportivă, așa că am fost șocat (normal!) când am aflat cum a fost terfelit Cristiano Ronaldo de federația portugheză după ce s-a tirat din cantonamentul echipei naționale cu de la sine putere. Că pretinsese apoi de la selecționer să se exorcizeze în public pe un text delirant nu mai punem la socoteală. Practic, cu o amendă absolut ridicolă, din care abia își poate procura două mingi din modelul folosit la Mondial, federația și-a cerut iertare în public de la CR7! Ah, și să mai primească domnul nostru și o suspendare fix pe perioada în care nu se joacă niciun meci. De pe grupul de whatsapp al naționalei n-au cum să-l scoată, că el e admin.