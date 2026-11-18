Încotro se îndreaptă fotbalul cu scorurile astea fluviu din ultima vreme? E o întrebare retorică, dar orice fluviu se varsă undeva, într-o mare, într-un ocean. Oricum, ne mai vine și nouă inima la loc după diluviul de la Budapesta. Grecii, care luaseră ochii tuturor, au încasat-o și mai rău la olandezi, 0-7, ceva ce nu mai văzuseră de… 88 de ani! Dar – ce să vezi? – olandezilor li s-a înfundat taman la rivalii tradiționali, nemții, un 0-5 de pomină. Dar portughezii? Chiar la meciul la care era omagiat Cristiano Ronaldo, conaționalii săi au capotat în fața danezilor, pe teren propriu, un 1-4 trecut ajustat la limită dintr-un 0-4. E drept, Portugalia era deja cu sacii în căruță. Interesant că aceste corecții se aplică totuși între adversari de aproximativ același calibru, că de-aia ne-a împărțit UEFA în divizii – A,B,C. Și, poate nu strică să ne comparăm cu cine ne avantajează, om fi decăzut noi față de ”generația de aur”, dar nu atât de mult ca bulgarii! Se pare că întotdeauna e loc de mai rău.

Ieșind din sfera scorurilor fluviu, putem vorbi totuși de un alt gen de surpriză la Spania – Anglia. Și aici rezultatul de 2-3 trebuie pus în context, campionii mondiali având aceeași problemă de motivație ca și portughezii – calificarea prematură. Chiar și așa, spaniolii au fost aproape de o revenire neverosimilă de la 0-3, având mai bine de un sfert de oră la dispoziție de a egala, cu om în plus, după ce reduseseră la 2-3! Numai că în poarta englezilor a fost un băiat pe care l-aș numi New Trafford, dar care la el acasă nu joacă pe Old Trafford, ci pe terenul celor de la Leeds, deci departe de meciuri cu încărcătură europeană. Ceea nu l-a împiedicat să comită unele mici miracole.

* * *

Turneul Campioanelor la tenis a fost câștigat previzibil de noua stea în ascensiune, Mira Andreeva. Felul în care s-a dezvoltat, fizic și tehnico-tactic, dintr-o adolescentă promițătoare într-o certitudine, trebuie pus și pe seama antrenoarei sale, Conchita Martinez. Toată stima pentru Svitolina, care a luptat simbolic împotriva tuturor demonilor care o macină, ar fi triumfat în fața multor adversare, dar nu cu această Andreeva.