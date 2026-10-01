Nereguli în stocurile de masă lemnoasă ale unor agenți economici, depistate de Garda Forestieră ca urmare a unor transporturi fictive

Transporturile de materiale lemnoase însoțite de documente fictive continuă să fie practicate de unii agenți economici, care s-au „ales” cu amenzi usturătoare și confiscări de zeci de mii de lei, din cauza acestor practici ilegale.

”Garda Forestieră Suceava monitorizează permanent datele înregistrate în sistemul informatic SUMAL privind transporturile de materiale lemnoase și intervine imediat când sunt depistate nereguli. Astfel, am descoperit că unele din fotografiile realizate la emiterea documentelor de însoțire a lemnului nu erau făcute direct asupra camioanelor, ci asupra unor imagini tipărite sau aflate pe dispozitive electronice”, a declarat Mihai Gășpărel, inspectorul-șef al Gărzii Forestiere Suceava.

Urmare a unei astfel de constatări, s-a luat decizia efectuării unui control la un operator economic cu două puncte de lucru situate în localitatea Bilca.

La primul depozit, s-a descoperit o cantitate de 40,817 metri cubi de materiale lemnoase deținute fără proveniență legală, volumul în plus depășind pragul de 20% față de stocul scriptic, faptă ce constituie infracțiune.

Materialele lemnoase au fost predate în custodia operatorului, urmând să se ia o decizie după finalizarea cercetărilor.

La al doilea depozit al aceluiași operator economic, diferența în minus între stocul fizic și cel scriptic în SUMAL 2.0 a fost de 81,798 metri cubi, depășind și în acest caz pragul de 20%. Și această faptă constituie infracțiune silvică, fiind deschis un dosar penal, iar materialele lemnoase confiscate prin echivalent, valoarea fiind estimată la 28.311,30 lei.

De asemenea, un control la un alt operator economic, cu punctul de lucru în Vicovu de Sus, a relevat deținerea unei cantități de 38,467 metri cubi de lemn rotund rășinoase fără proveniență legală. În urma verificărilor, s-a constatat că în septembrie 2026 a fost recepționat fictiv un transport de 28,029 metri cubi de lemn rotund rășinoase, pentru a acoperi materialele lemnoase ilegale din depozit. Transportul a fost justificat cu un aviz de însoțire emis fictiv de o societate cu punct de lucru în Bilca. Ca urmare, s-a confiscat fizic întreaga cantitate de lemn fără proveniență legală.

„Conform Legii 331/2024 – Codul Silvic, modificarea sau ștergerea datelor în sistemul informațional integrat pentru păduri, în scopul generării de consecințe juridice false, este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani”, au precizat reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava.

La constatări au participat și reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, care derulează în continuare anchetele corespunzătoare.

„Garda Forestieră Suceava atrage din nou atenția că faptele ilegale din domeniul forestier sunt și vor fi drastic pedepsite, urmând a se intensifica acest tip de controale în perioada următoare”, a spus Mihai Gășpărel, inspectorul-șef al Gărzii Forestiere Suceava, care a subliniat că verificările privind proveniența și trasabilitatea lemnului vor continua.